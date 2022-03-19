Kedinizin mamasını kendiniz hazırlayın! İşte ev yapımı yaş kedi maması tarifi

İnsanların olduğu gibi kedilerin de damak zevki vardır. Ev yapımı kedi maması ile kedilerinize ziyafet çektirmeniz mümkün. Kedilerinizin de denedikten sonra çok seveceği 3 mama tarifini haberimizde derledik.

TAVUK VE TON BALIĞI YAŞ MAMASI MALZEMELERİ

1/2 su bardağı pişmiş tavuk

1 ton balığı

2 yemek kaşığı esmer pirinç

1 yemek kaşığı haşlanmış havuç, püre

TAVUK VE TON BALIĞI YAŞ MAMA TARİFİ

Bütün malzemeleri mutfak robotunda birleştirin ve karıştırın. Kediniz bu mamayı 3 gün yiyebilir.

TAVUKLU YAŞ MAMA MALZEMELERİ

1 su bardağı pişmiş tavuk (haşlanmış veya fırınlanmış)

1/4 su bardağı haşlanmış havuç, püre

1/4 su bardağı haşlanmış brokoli, püre

TAVUKLU YAŞ MAMA TARİFİ

Malzemeleri birkaç yemek kaşığı tavuk suyuyla mutfak robotuna alın. Karışım kedi mamasına benzeyene kadar malzemeleri püre haline getirin. Pürüzsüz kıvam alması için et suyu ekleyin. Çorba gibi olmamasına dikkat edin.

SARDALYALI YAŞ KEDİ MAMASI MALZEMELERİ

1 kutu sardalya yağda

2 yemek kaşığı haşlanmış havuç, püre

1/3 su bardağı pişmiş yulaf ezmesi

SARDALYALI YAŞ KEDİ MAMASI TARİFİ

Bütün malzemeleri bir kaba alın. Malzemeleri birlikte ezin ve servis edin. Kalan yemeği buzdolabında saklayabilirsiniz.



