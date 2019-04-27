Mynet Trend

Kedisi için evine öyle bir şey yaptı ki… Bir de fiyatını görün

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 27.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

İlginç tasarımlara imzasını atan sanatçı Rob Rogalski arkadaşının kedisi için öyle bir şey yaptı ki… Görenler anında sipariş vermeye başladı. Önce evi sonra da fiyatını görünce bakalım ne tepki vereceksiniz…

Kedisi için evine öyle bir şey yaptı ki… Bir de fiyatını görün

Rob Rogalski tam bir sanat tutkunu. Minyatür figürleri, kuklaları ve heykelleri tüm sanatseverleri; nefes kesen, neredeyse gerçek gibi görünen sıra dışı bir hayal dünyasına götürüyor. Çalışmalarıyla dünya üzerinde birçok müşterisi olan Rob Rogalski'nin son çalışması gerçekten de yaratıcılığın son noktası.

Ekran Resmi 2019-04-27 15.57.16

Bu sefer kurduğu şey aslında arkadaşının kedisi için "ev kulübesi". Fakat kulübe derken aklınıza hemen çatılı minik yaşam alanı gelmesin. Sanatçı gerek tasarımı gerekse yapım aşamasının tüm yaz sürdüğü ilginç bir şey inşa etti. Evin içine kedi için gösterişli bir ağaç ev. İlk bakışta yapay gibi görünmeyen bu sahte ağaç arkadaşının isteği doğrultusunda tamamen ona özel tasarlandı.

Ekran Resmi 2019-04-27 15.57.29

Ekran Resmi 2019-04-27 15.57.36

Kedi evi, yatak, kütüphane gibi kalıcı kurulumlarda önemli olan kullandığınız malzemedir. "Yapı vermek için ahşap bir armatür inşa ederek başlarım, sonra bir kağıt hamuru / partikül kili ile kaplanmış olan tabakaları veya köpük bloklarını oyuyorum. En sonunda hepsini biraraya getiriyorum" şeklinde yapılışını anlatan sanatçı, vakit alan ve detay işleri çok fazla olan tasarımları 4 bin ila 4 bin 500 dolar civarında fiyat piçiyor.

Görenleri hayret ettiren tasarımların bu denli pahalı olması sebebi ise tamamen el işçiliği olması.

Ekran Resmi 2019-04-27 15.57.41

Ekran Resmi 2019-04-27 15.57.01

Ekran Resmi 2019-04-27 15.57.48


PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
İnanılmaz derecede garip albüm kapakları!İnanılmaz derecede garip albüm kapakları!
Evde nasıl limon yetiştirilir? Tek ihtiyacınız...Evde nasıl limon yetiştirilir? Tek ihtiyacınız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rob Rogalski kedi
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Valbuena çılgınlığı! 'Günaha girmesin diye göndermiş'

Valbuena çılgınlığı! 'Günaha girmesin diye göndermiş'

Önemli uyarı: Artık e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Önemli uyarı: Artık e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Toplu ölümler endişelendirmişti! Sebebi belli oldu

Toplu ölümler endişelendirmişti! Sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From Space

Arka Koltuk King Size programının son sanatçı konuğu Deep From Space

'Bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim'

'Bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim'

Orkestra İKÜ, Arka Koltuk King Size'da

Orkestra İKÜ, Arka Koltuk King Size'da

'IMDB puanlamalarını çok önemsemiyoruz'

'IMDB puanlamalarını çok önemsemiyoruz'

'En çok düşülen dertler arasında friendzone geliyor'

'En çok düşülen dertler arasında friendzone geliyor'

Kotra: Flört grubu ile birleşiyoruz

Kotra: Flört grubu ile birleşiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.