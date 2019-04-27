Kedisi için evine öyle bir şey yaptı ki… Bir de fiyatını görün

Rob Rogalski tam bir sanat tutkunu. Minyatür figürleri, kuklaları ve heykelleri tüm sanatseverleri; nefes kesen, neredeyse gerçek gibi görünen sıra dışı bir hayal dünyasına götürüyor. Çalışmalarıyla dünya üzerinde birçok müşterisi olan Rob Rogalski'nin son çalışması gerçekten de yaratıcılığın son noktası.

Bu sefer kurduğu şey aslında arkadaşının kedisi için "ev kulübesi". Fakat kulübe derken aklınıza hemen çatılı minik yaşam alanı gelmesin. Sanatçı gerek tasarımı gerekse yapım aşamasının tüm yaz sürdüğü ilginç bir şey inşa etti. Evin içine kedi için gösterişli bir ağaç ev. İlk bakışta yapay gibi görünmeyen bu sahte ağaç arkadaşının isteği doğrultusunda tamamen ona özel tasarlandı.

Kedi evi, yatak, kütüphane gibi kalıcı kurulumlarda önemli olan kullandığınız malzemedir. "Yapı vermek için ahşap bir armatür inşa ederek başlarım, sonra bir kağıt hamuru / partikül kili ile kaplanmış olan tabakaları veya köpük bloklarını oyuyorum. En sonunda hepsini biraraya getiriyorum" şeklinde yapılışını anlatan sanatçı, vakit alan ve detay işleri çok fazla olan tasarımları 4 bin ila 4 bin 500 dolar civarında fiyat piçiyor.