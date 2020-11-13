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Kedisi tarafından 'aldatılan' kadın şaşkına döndü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sokakta gezmeyi seven kedisi kaybolacak tasmasına takip cihazı takan hayatının şokunu yaşadı. Kedisini uygulamadan takip eden kadın, sevimli kedinin 5 evde birden yaşadığını fark etti.

Kedisi tarafından 'aldatılan' kadın şaşkına döndü

Sokaklarda gezmeyi seven kedisi kaybolacak tedirginliği yaşayan kadın, çok sevdiği kedisinin tasmasına takip cihazı yerleştirdi. Sahibi, kedinin sokaklarda gezdiğini düşünse de gerçek çok başka çıktı. TikTok kullanıcısı @Eefskol paylaştığı videoda kedinin gün içinde beş farklı evde vakit geçirdiğini tespit etti.

0_Jagger

Jagger isimli kedisinin gün içinde en çok vakit geçirdiği evlerin çoğu kendi evinin yakınlarındaki yerlerde bulunuyor. Kedinin gittiği yerlerin videosunu şu notla paylaştı: "Dahice mi yoksa mahremiyetin ihlali mi bilmiyorum ama eğleniyorum." Kadının paylaşımı çok kısa sürede binlerce beğeni topladı.

1_cat
Gezenti kedi Jagger ise mahallesinde ünlü oldu.

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