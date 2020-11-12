Kayıp kedinin eve dönüş anı göz yaşarttı

Evden kaçarak kayıplara karışan kedinin evini bulduğu an verdiği tepkiler izleyicilerin gözlerini yaşarttı. Kedinin sahibinin TikTok’ta paylaştığı video çok kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Videoda, sarman kedinin bir kase mama dolu kapının önünde çaresizce beklediğini görüyoruz. Dikkatli bir şekilde etrafı kolaçan ederek mamadan yemeye başlayan kedi, kapı açılınca önce endişelenir sonra sahibini karşısında görünce sevinçten duygusal anlar yaşar.

Gözlerini kocaman açan kedi, sahibini karşısında görünce mamayı bırakıp koşarak sahibine gider. Kamerayı kayıp kedisini bulmak için koyduğunu söyleyen kedinin sahibi, "bir daha geri gelmeyecek diye çok korktuk. Evin yolunu bulması için etrafa onun yediği kedi mamalarından bıraktık. Kameradan bildirim geldiğinde çok sevindim." dedi.



