Kedisini ararken timsah buldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Mississippi bölgesinde 12 yaşındaki Hannah Siler kedisini ararken kanalizasyon deliğinde bir timsahla karşılaştı. Ekiplerin timsahı delikten çıkardıkları anlar ise kameraya yansıdı.

ABD'nin Mississippi bölgesinde 12 yaşındaki kız, kaybolan kedisini ararken beklemediği sürprizle karşılaştı. Kedisini ararken mazgal deliğine de baktı. Bu sırada orada bir sürüngenin olduğunu fark etti. Daha sonra küçük kız komşusunu oraya çağırdı. Hemen oraya gelen 25 yaşındaki komşu Snow, mazgalın içinde timsahı görünce gözlerine inanamadı ve ekiplere haber verdi.

TİMSAHLAR OLDUKÇA SIK GÖRÜLÜYOR

Olay yerine gelen iki görevli, kanalizasyon girişinde bekleyen timsahı zorlayıcı bir çalışmayla yukarı çıkardı. Timsahı başarılı bir operasyonla çıkaran ekip üyesi, 'Timsahları oldukça sık görüyoruz ama daha önce hiç lağımda birini görmemiştim.' dedi. Mississippi vahşi yaşam yetkilileri daha sonra sürüngenleri şehir dışındaki bir nehre attı.

OLAĞANDIŞI DURUM

Pascagoula Polisi Kaptan Doug Adams ise 'Pascagoula'nın çevresinde bir sürü timsahımız var çünkü etrafımız sularla çevrili. Ancak bir tahliye borusuna takılması olağandışıdır." ifadelerini kullandı.

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Mississippi abd timsah

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