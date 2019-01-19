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Kediye işkence yapan iş adamı akıl hastanesine sevk edildi

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YAŞAM  | 19.01.2019 00:20 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de kediye işkence yapan iş adamı Hakan G. tepkiler üzerine gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Hakan G. akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi.

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen iş adamı Hakan G.,bir kediye yaptığı işkence videosunun sosyal medya üzerinden yayılması ve tepki oluşması üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK

Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Hakan G., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Hakan G. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nu kapsamında işlem başlatıldı. Hakan G.'nin akıl sağlığının incelenmesine karar verildi.

Hakan G.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi. Şüpheli Hakan G. hakkında hastanenin vereceği sağlık raporuna göre işlemlere devam edileceği öğrenildi.

(DHA)

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