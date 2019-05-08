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Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 08.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bacakları kesilerek, öldürülmüş kedi bulundu. Kimliği belirsiz şüpheli aranıyor.

Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler!

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Körfez Devlet Hastanesi’nin bahçesinde 4 bacağı kesilen kedi bulundu. Kedinin öldüğünü belirleyen yetkililer durumu zabıta ve polise bildirdi. Bir hayvansever de kedinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, tepki gösterdi.

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Kediye vahşeti yaşatan şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Kedi, zabıta ekiplerince gömüldü. (DHA)

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kedi Kocaeli

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