Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler!

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Körfez Devlet Hastanesi’nin bahçesinde 4 bacağı kesilen kedi bulundu. Kedinin öldüğünü belirleyen yetkililer durumu zabıta ve polise bildirdi. Bir hayvansever de kedinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, tepki gösterdi.
Kediye vahşeti yaşatan şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Kedi, zabıta ekiplerince gömüldü. (DHA)
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