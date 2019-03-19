Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı

Kadıköy Mustafa Mazharbey Caddesi'nde yürüyen bir kişi duvardaki kediyi vurarak düşürdü. Olayı gören bir genç, kediye vuran kişiye tepki gösterdi. Tepki üzerine kediye vuran kişi, gence saldırdı. İkili birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler araya girerek sonlandırdı.
Omuzu çıktığı belirtilen genç, hastaneye götürülürken saldırganın çevredeki birçok kediye kötü davrandığı belirtildi. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.
(DHA)
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