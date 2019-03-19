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Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı

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HABER  | 19.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir kediye vurarak duvardan düşüren kişiye tepki gösteren genç saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mustafa Mazharbey Caddesi'nde yürüyen bir kişi duvardaki kediyi vurarak düşürdü. Olayı gören bir genç, kediye vuran kişiye tepki gösterdi. Tepki üzerine kediye vuran kişi, gence saldırdı. İkili birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler araya girerek sonlandırdı.

Omuzu çıktığı belirtilen genç, hastaneye götürülürken saldırganın çevredeki birçok kediye kötü davrandığı belirtildi. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Seni elime bi geçireyim. gösteririm ben sana. O genç yerine bana rasgelsen Dizkapaklarından indirirdim seni. Senin gibi malın biri geçen yıl kapımın önünde kedime tekme atıp ölümüne neden olduğu için kafasını sopayla patlattım. Dikiş attılar. Elimden mahalleli zor aldı. Ahh sen bana raslıycaktın sen.
CEZA YOK ADELET hiiç yok
Hâlâ şu kanunu çıkaracaklar;
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