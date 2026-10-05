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Google’ın yeni Fitbit bilekliği sızdı: Ekranı, GPS’i ve fiyatı ortaya çıktı

Google’ın henüz tanıtmadığı Fitbit Edge’e ait olduğu öne sürülen görseller ve özellikler yeni bir haberle gün yüzüne çıktı. İddiaya göre bu bileklik, Fitbit Charge’ın yerini alacak. İşte Fitbit Edge'in fiyatı ve özellikleri...

Google’ın yeni Fitbit bilekliği sızdı: Ekranı, GPS’i ve fiyatı ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Google Avustralya, ağustos ayında Pixel 11 serisinin tanıtımı sırasında yayımladığı resmi tanıtım görsellerinde henüz duyurulmamış bir Fitbit cihazını yanlışlıkla göstermişti. Şimdi Android Headlines'ın yayımladığı yeni bir haber, bu ürünün tasarımını ve öne çıkan özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Habere göre cihazın adı Fitbit Edge olacak ve Google, ürünü ekim ayının ilerleyen günlerinde tanıtacak. Aşağıdaki bilgilerin tümü bu habere ve sızdırılan görsellere dayanıyor.

FITBIT AIR İLE PIXEL WATCH 5 ARASINDA BİR MODEL

Habere göre Google, Fitbit Edge’i ürün yelpazesinde Fitbit Air ile Pixel Watch 5 arasına konumlandıracak. Cihazın, Fitbit Charge’ın yerini alacağı belirtiliyor. Fitbit Edge’in 149 ila 199 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulmasının beklendiği aktarılıyor.

Google’ın yeni Fitbit bilekliği sızdı: Ekranı, GPS’i ve fiyatı ortaya çıktı 1
Görsel: Android Headlines

FITBIT EDGE HANGİ ÖZELLİKLERLE GELEBİLİR?

İddiaya göre Fitbit Edge, oval bir dokunmatik ekrana, GPS’e ve yedi güne kadar pil ömrüne sahip olacak. Ekranın Pixel Watch’a kıyasla daha az işlev sunacağı, ancak bildirimleri yine de göstereceği ifade ediliyor. Cihazda YouTube Music ve Google Haritalar gibi uygulamalar için sınırlı bir uygulama desteği de bulunacak.

Bilekliğin ayrıca hassas GPS takibi, otomatik aktivite algılama ve yükseklik takibi sunacağı öne sürülüyor.

TASARIM: SAĞDA DÜĞME, BEŞ RENK SEÇENEĞİ

Sızdırılan görsellerde cihazın sağ kenarında bir düğme, arkasında ise Fitbit Air’deki sensörlerden biraz daha gelişmiş görünen bir sensör dizisi yer alıyor. Görsellere bakılırsa kayışlar sıkıştırmalı bir mekanizmayla değiştirilebiliyor.

Google’ın yeni Fitbit bilekliği sızdı: Ekranı, GPS’i ve fiyatı ortaya çıktı 2
Görsel: Android Headlines

Fitbit Edge’in beş renk seçeneğiyle satışa çıkacağı, bunlardan üçünün Google Pixel 11 Pro serisiyle uyumlu tonlarda olacağı belirtiliyor. Bir tanıtım görseli de Google’ın yeni Fitbit bilekliğinin hem Android hem de iOS ile çalışacağını gösteriyor.

Kaynak: GSMArena
Bu haberin ana görseli temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
Google akıllı bileklik Fitbit
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