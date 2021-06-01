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Kefaret’in Meltem’i Özge Özacar, Seyyar dizisinde

01.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinde Meltem karakterini canlandıran Özge Özacar yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dijital platform Puhu Tv’de yayınlanacak olan Seyyar 11 Haziran tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Kefaret’in Meltem’i Özge Özacar, Seyyar dizisinde

İlginç hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çeken dijital platform Puhu Tv’de yayınlanacak olan Seyyar dizisi 11 Haziran tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Limon Yapım’ın, yönetmenliğini Cem Özüduru’nun üstlendiği Seyyar’ın başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca yer alıyor. Özge Özacar, son olarak Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinde boy göstermişti.

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SEYYAR DİZİSİNİN KONUSU

Yasin Gencer Taksim, Tepebaşı arası nohut pilav satarak geçimini sürdüren bir seyyar satıcıdır. Sevgilisi Çiğdem ile birlikte yaşamakta, uzun süredir planladıkları lokantayı açmanın kıyısında, ailesinden ona yadigar özel tarif ile herkesin lezzetine bayıldığı pilavını daha geniş kitlelere pazarlamanın ve hayallerine kavuşmanın tam ucundadır.

Fakat tam da Beyoğlu’na yakışan bir şekilde, gecelerden bir gece her şey alt üst olur. Yasin hiç beklemediği bir şekilde kendini İstanbul’un en karanlık şahsiyetleriyle yan yana bulacak, şehrin labirenti andıran karanlık sokaklarında aydınlık bir gün yüzü görebilmek için daha önce hiç vermediği büyüklükte savaş vermek, hayatta kalabilmek için bir anda patlayıveren bu kavgayı ne kadar yara alırsa alsın kazanmak zoruna kalacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
puhu tv Kefaret dizisi
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