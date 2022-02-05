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Kefirin tariflerde kullanımı sayesinde çok daha özel lezzetler yakalayabileceğinizi biliyor muydunuz?

05.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefir, son yıllarda besin değeri ve sindirim sistemine faydalarıyla öne çıkan, mucize gibi bir gıda. Her geçen gün mutfaklara daha fazla girmeye başlayan kefir, tarihi çok eskilere dayanan bir lezzet. Kafkasya bölgesinde yaşayan toplumlarca eskiden beri çok sık tüketilen kefir, tariflere girdiğinde ne gibi mucizeler yaratıyor gelin hep birlikte inceleyelim.

Kefirin tariflerde kullanımı sayesinde çok daha özel lezzetler yakalayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Önceleri sadece kıvamlı bir içecek olarak bilinen kefir, faydaları anlaşıldıkça çok farklı tariflere girmeye başladı. Hamur işlerinde kefir kullanarak pofuduk poğaçalar, incecik krepler ve ağızda dağılan kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Damak çatlatan lezzetteki kefirli tarifler yazımızda.

KEFİRLİ KREP TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kefir

  • 4 çorba kaşığı un

  • 1 yumurta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Malzemeleri mikserle karıştırın, 5 dakika dinlendirin.

  • Tavaya yağ gezdirin, bir kepçe hamuru döküp pişirin.

  • Tavanızın genişliğine göre 6- 7 parça krep hazırlayabilirsiniz.

KEFİRLİ POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kefir

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 2 yumurta

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 çorba kaşığı kuru maya

  • 1 çay kaşığı tuz ve şeker

  • Üstü için çörek otu ya da susam

İÇ HARCI İÇİN

  • 1 su bardağı haşlanmış patates ve havuç rendesi

  • Tuz

  • 2 kaşık sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Yumurtaların birinin sarısını ayırın.

  • Tüm hamur malzemelerini mikserle karıştırın. Kıvamına göre un ekleyebilirsiniz.

  • Ele yapışmayan hamurunuzu 30 dakika dinlendirin.

  • Hamurdan tenis topu büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın.

  • Tüm bezeleri elinizde veya merdaneyle 8 cm çapında açın.

  • Havuç ve patatesi tuzlayın, üzerine iki kaşık zeytinyağı gezdirin.

  • Açtığınız küçük hamurların içine harçtan koyup kapatın.

  • Tüm poğaçaları tepsiye aralıklı olarak dizin, üzerini örtün.

  • 15 dakika sonra üzerine yumurta sürerek çörek otu serpip fırına verin.

KEFİRLİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kefir

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay bardağı elma veya ayva marmeladı

  • 1 paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

  • Malzemelerle katı bir hamur hazırlayın.

  • Hamuru ikiye bölün, her birini fırın kağıdının arasında merdaneyle açın.

  • Üzerine marmelat koyun ve yayın.

  • Hamuru rulo şeklinde sarın ve 3 parmak genişliğinde kesin.

  • Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Her bir parçanın bir tarafını elinizle kapatın ve kapattığınız taraf alta gelecek şekilde tepsiye dizin.

  • Tüm hamuru bu şekilde hazırlayıp 180 derecelik fırında pembeleşinceye kadar pişirin, üzerine pudra şekeri serpiştirin.

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