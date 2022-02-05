Kefirin tariflerde kullanımı sayesinde çok daha özel lezzetler yakalayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Önceleri sadece kıvamlı bir içecek olarak bilinen kefir, faydaları anlaşıldıkça çok farklı tariflere girmeye başladı. Hamur işlerinde kefir kullanarak pofuduk poğaçalar, incecik krepler ve ağızda dağılan kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Damak çatlatan lezzetteki kefirli tarifler yazımızda.
MALZEMELER
1 su bardağı kefir
4 çorba kaşığı un
1 yumurta
Yarım çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Malzemeleri mikserle karıştırın, 5 dakika dinlendirin.
Tavaya yağ gezdirin, bir kepçe hamuru döküp pişirin.
MALZEMELER
1 su bardağı kefir
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yumurta
1,5 su bardağı un
1 çorba kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz ve şeker
İÇ HARCI İÇİN
1 su bardağı haşlanmış patates ve havuç rendesi
Tuz
HAZIRLANIŞI
Yumurtaların birinin sarısını ayırın.
Tüm hamur malzemelerini mikserle karıştırın. Kıvamına göre un ekleyebilirsiniz.
Ele yapışmayan hamurunuzu 30 dakika dinlendirin.
Hamurdan tenis topu büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın.
Tüm bezeleri elinizde veya merdaneyle 8 cm çapında açın.
Havuç ve patatesi tuzlayın, üzerine iki kaşık zeytinyağı gezdirin.
Açtığınız küçük hamurların içine harçtan koyup kapatın.
Tüm poğaçaları tepsiye aralıklı olarak dizin, üzerini örtün.
MALZEMELER
1 su bardağı kefir
2 yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 çay bardağı elma veya ayva marmeladı
HAZIRLANIŞI
Malzemelerle katı bir hamur hazırlayın.
Hamuru ikiye bölün, her birini fırın kağıdının arasında merdaneyle açın.
Üzerine marmelat koyun ve yayın.
Hamuru rulo şeklinde sarın ve 3 parmak genişliğinde kesin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Her bir parçanın bir tarafını elinizle kapatın ve kapattığınız taraf alta gelecek şekilde tepsiye dizin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum