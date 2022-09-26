Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Daha önce iklim krizi, Büyük Londra Yangını, Adolf Hitler'in Almanya'da iktidara gelişi ve Avrupa'yı vuran savaşları öngören Fransız doktor ve kahin Nostradamus'un 2022 yılına dair kehanetlerinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü de tahmin ettiği iddia edildi. 450 yıl önce yazdığı "Kehanetler" kitabındaki bir dörtlükte 2022 yılına ilişkin konuşan kahin, "İlk karakter aniden ölecek ve krallığına başkası gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

BİR YAZAR YORUMLADI

"The Sunday Times" gazetesinin haberine göre, 2006 yılında yayınlanan ve Mario Reading tarafından yazılan "Nostradamus: Gelecek için tüm kehanetler" adlı kitapta yazar, bu dörtlüğü, "Kraliçe II. Elizabeth 2022 yılında 96 yaşında ölecek" şeklinde yorumlayınca kehanet ilk kez gündeme geldi.

ÇOK SATILDI

Reading'in kitabı, Kraliçe'nin gerçekten hayatını kaybetmesinin ardından çok satılmaya başladı. Elizabeth'in ölümünden bir hafta önce sadece 5 adet satan kitabın, 17 Eylül'den sonray yaklaşık 8 bin adet satılması dikkat çekti.

''KRAL O OLACAK''

Nostradamus'un yazdığı şiirde ayrıca Kral III. Charles'tan sonra tahtın birinci varisi olan Prens WiIliam'ın değil, şu anda kraliyet görevlerinden uzak duran Prens Harry'nin kral olacağından bahsediliyor.

TEHDİT ÖNGÖRDÜ

Ayrıca, Nostradamus'un yazılarında yer alan ''Mavi kafa beyaz kafaya zarar verecek" ifadesinin de Ukrayna'daki savaşı öngördüğü ve yazıların aynı zamanda Fransa'nın doğudan bir tehditle karşı karşıya kalabileceğine dair belirsiz öneriler sunduğu açıklandı.

