Baba Vanga'nın kehanetleri korku saldı! Karanlık çağ, laboratuvar bebekleri, yeni dünya lideri ve daha fazlası...

İşte Vanga'nın şoke eden 2023 kehanetleri...

YÖRÜNGEDE DEĞİŞİKLİK Baba Vanga'nın tahminlerine göre, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bunun nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay verilmese de değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile, iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve oldukça zararlı değişikliklere neden olabilir.





KÜRESEL 'ACİL DURUM' Eğer, Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, radyasyon artacak ve sıcaklıklar yükselecektir. Bu da, buzulların hızla erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi ile felaketi getirecek ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum ortaya çıkaracaktır.



BUZUL ÇAĞI YAŞANABİLİR Eğer aksi olur ve Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girilecek ve bu durum Dünya'daki yaşamı kökten değiştirecek birçok korkunç etkiyi beraberinde getirecektir.

BİYOLOJİK SİLAHLAR Baba Vanga'nın ayrıca 'büyük bir ülkenin' insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.



Ancak, Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.



