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Baba Vanga'nın kehanetleri korku saldı! Karanlık çağ, laboratuvar bebekleri, yeni dünya lideri ve daha fazlası...

22.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanların Nostradamus'u olarak nitelendirilen dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 yılına ait kehanetleri de diğerleri gibi herkesi dehşete düşürdü. Öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu öne sürülen, 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması gibi birçok olayı tahmin ettiği iddia edilen Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri de birçok farklı konuda sayısız öngörü içeriyor.

İşte Vanga'nın şoke eden 2023 kehanetleri...

YÖRÜNGEDE DEĞİŞİKLİK

YÖRÜNGEDE DEĞİŞİKLİK
Baba Vanga'nın tahminlerine göre, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bunun nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay verilmese de değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile, iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve oldukça zararlı değişikliklere neden olabilir.

KÜRESEL 'ACİL DURUM'

KÜRESEL 'ACİL DURUM'
Eğer, Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, radyasyon artacak ve sıcaklıklar yükselecektir. Bu da, buzulların hızla erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi ile felaketi getirecek ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum ortaya çıkaracaktır.

BUZUL ÇAĞI YAŞANABİLİR

BUZUL ÇAĞI YAŞANABİLİR
Eğer aksi olur ve Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girilecek ve bu durum Dünya'daki yaşamı kökten değiştirecek birçok korkunç etkiyi beraberinde getirecektir.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

BİYOLOJİK SİLAHLAR
Baba Vanga'nın ayrıca 'büyük bir ülkenin' insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.

Ancak, Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

GÜNEŞ FIRTINASI

GÜNEŞ FIRTINASI
Bulgar kahinin bir başka tahminini, korkunç Güneş fırtınalarını işaret ediyor. Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş ölçekte büyük bir Güneş fırtınasının yaşanacağını öngören Baba Vanga'nın buna ilişkin bekledikleri ise dehşete düşürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga
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