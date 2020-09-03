Kek kalıbında çok lezzetli pilav tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif...

Tereyağını geniş bir tencerede eritip üzerine dolmalık fıstıkların bir kısmını atarak kısık ateşte kavurmaya başlayabilirsiniz.

Bir yandan kuş üzümlerini ılık suda bekletirken diğer yandan da pirinçleri yıkayıp fazla suyunu süzdürebilirsiniz.

Tavuk budu ve göğüslerini haşlayarak hazırlığa başlayabilirsiniz. Haşladıktan sonra deri ve kemikleri ayırıp etleri ince ince parçalayabilirsiniz.

Tadına doyum olmayan perde pilavının malzemeleri şöyle:

Büyüleyici görüntüye sahip olan pilavınızı kek kalıbında servis etmeye ne dersiniz? Sevdiğiniz baharat ve sebzeler ile tatlandırabileceğiniz pilav, misafirlerinizde hayranlık uyandırır.

Pirinçleri de ilave edip şeffaf bir görünüm elde edene kadar kavurmaya devam edebilirsiniz. Sonrasında dolmalık fıstık, tuz, toz kırmızı biber, kimyon, tarçın ve karabiberi ekleyerek pilavın lezzetini taçlandırmayı unutmayın!

Üzerine sıcak tavuk suyu ve kuş üzümlerini de ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirebilirsiniz. Pilavınız demlenirken siz de en keyifli kısım olan hamuru yapmaya başlayın!

Öncelikle yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu geniş bir kapta karıştırabilirsiniz. Sonrasında, unu ekleyip karıştırarak malzemelerin toparlanmasını sağlayabilirsiniz.

Elinize yapışmayana kadar yoğurmaya devam!

Kek kalıbını tereyağ ile yağlayıp kenarlarına bademleri yerleştirebilirsiniz.

Hamuru iki ayı parçaya ayırıp çok kalın olmayacak şekilde açabilir ve kalıbın içine oturtabilirsiniz.

Pilava tavuk etlerini katıp karıştırarak kek kalıbının içerisine döküp diğer hamur parçasını da üzerine kapadıktan sonra tereyağı ile yağlayabilirsiniz.