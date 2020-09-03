Kek kalıbında çok lezzetli pilav tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif...

Büyüleyici görüntüye sahip olan pilavınızı kek kalıbında servis etmeye ne dersiniz? Sevdiğiniz baharat ve sebzeler ile tatlandırabileceğiniz pilav, misafirlerinizde hayranlık uyandırır.
SOFRANIN YILDIZI PERDE PİLAVI MALZEMELERİ
Tadına doyum olmayan perde pilavının malzemeleri şöyle:
1 adet tavuk budu ve göğsü
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı badem
2,5 su bardağı pirinç
2-2,5 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı kırmızı biber
3 su bardağı tavuk suyu
1 yemek kaşığı kuş üzümü
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kara biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Hamur malzemeleri ise:
2 yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım paket tereyağı
2,5 su bardağı un
MUTLU SON: PERDE PİLAVININ YAPILIŞI
Tavuk budu ve göğüslerini haşlayarak hazırlığa başlayabilirsiniz. Haşladıktan sonra deri ve kemikleri ayırıp etleri ince ince parçalayabilirsiniz.
Bir yandan kuş üzümlerini ılık suda bekletirken diğer yandan da pirinçleri yıkayıp fazla suyunu süzdürebilirsiniz.
Tereyağını geniş bir tencerede eritip üzerine dolmalık fıstıkların bir kısmını atarak kısık ateşte kavurmaya başlayabilirsiniz.
Pirinçleri de ilave edip şeffaf bir görünüm elde edene kadar kavurmaya devam edebilirsiniz. Sonrasında dolmalık fıstık, tuz, toz kırmızı biber, kimyon, tarçın ve karabiberi ekleyerek pilavın lezzetini taçlandırmayı unutmayın!
Üzerine sıcak tavuk suyu ve kuş üzümlerini de ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirebilirsiniz. Pilavınız demlenirken siz de en keyifli kısım olan hamuru yapmaya başlayın!
Öncelikle yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu geniş bir kapta karıştırabilirsiniz. Sonrasında, unu ekleyip karıştırarak malzemelerin toparlanmasını sağlayabilirsiniz.
Elinize yapışmayana kadar yoğurmaya devam!
Kek kalıbını tereyağ ile yağlayıp kenarlarına bademleri yerleştirebilirsiniz.
Hamuru iki ayı parçaya ayırıp çok kalın olmayacak şekilde açabilir ve kalıbın içine oturtabilirsiniz.
Pilava tavuk etlerini katıp karıştırarak kek kalıbının içerisine döküp diğer hamur parçasını da üzerine kapadıktan sonra tereyağı ile yağlayabilirsiniz.
Her şey hazır olduğuna göre, sıra pilavı önceden 180 derecede ısıtılmış fırına vermeye geldi!
AMAN DİKKAT: PÜF NOKTALAR VAR!
Tarifinizin en önemli püf noktalarının başında tavuk seçimi gelir. Zengin tatlara sahip bir perde pilavı için but ve göğsü bir arada kullanmanızda fayda var. İkinci aşama ise hamuru hazırlamak ile başlar. Kek kalıbını yağladığınız tereyağına az miktarda pekmez ekleyerek hamurun iyice kızarmasını sağlayabilirsiniz. Püf noktalarını da gerçekleştirdikten sonra muhteşem lezzete kavuşabilirsiniz.
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