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Kek kalıbında çok lezzetli pilav tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pilav, sizin de olmazsa olmazınız mı? Ana yemeğin en lezzetli eşlikçisi olan pilav, sofralarınıza renk katar. Sebzeli, etli ya da yöresel çeşitleri ile damağınızı şenlendiren lezzet, sevdiklerinizi de mutlu eder. Özel günlerinizde misafirlerinize hazırladığınız sofranın başrol oyuncusu pilavı isterseniz klasik yöntemler ile isterseniz de fırında pişirebilirsiniz.

Kek kalıbında çok lezzetli pilav tarifi! Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif...

Büyüleyici görüntüye sahip olan pilavınızı kek kalıbında servis etmeye ne dersiniz? Sevdiğiniz baharat ve sebzeler ile tatlandırabileceğiniz pilav, misafirlerinizde hayranlık uyandırır.

SOFRANIN YILDIZI PERDE PİLAVI MALZEMELERİ

Tadına doyum olmayan perde pilavının malzemeleri şöyle:

  • 1 adet tavuk budu ve göğsü

  • 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

  • Yarım çay bardağı badem

  • 2,5 su bardağı pirinç

  • 2-2,5 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay kaşığı kırmızı biber

  • 3 su bardağı tavuk suyu

  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kara biber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı tarçın

Hamur malzemeleri ise:

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • Yarım paket tereyağı

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

MUTLU SON: PERDE PİLAVININ YAPILIŞI

  • Tavuk budu ve göğüslerini haşlayarak hazırlığa başlayabilirsiniz. Haşladıktan sonra deri ve kemikleri ayırıp etleri ince ince parçalayabilirsiniz.

  • Bir yandan kuş üzümlerini ılık suda bekletirken diğer yandan da pirinçleri yıkayıp fazla suyunu süzdürebilirsiniz.

  • Tereyağını geniş bir tencerede eritip üzerine dolmalık fıstıkların bir kısmını atarak kısık ateşte kavurmaya başlayabilirsiniz.

  • Pirinçleri de ilave edip şeffaf bir görünüm elde edene kadar kavurmaya devam edebilirsiniz. Sonrasında dolmalık fıstık, tuz, toz kırmızı biber, kimyon, tarçın ve karabiberi ekleyerek pilavın lezzetini taçlandırmayı unutmayın!

  • Üzerine sıcak tavuk suyu ve kuş üzümlerini de ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirebilirsiniz. Pilavınız demlenirken siz de en keyifli kısım olan hamuru yapmaya başlayın!

  • Öncelikle yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu geniş bir kapta karıştırabilirsiniz. Sonrasında, unu ekleyip karıştırarak malzemelerin toparlanmasını sağlayabilirsiniz.

  • Elinize yapışmayana kadar yoğurmaya devam!

  • Kek kalıbını tereyağ ile yağlayıp kenarlarına bademleri yerleştirebilirsiniz.

  • Hamuru iki ayı parçaya ayırıp çok kalın olmayacak şekilde açabilir ve kalıbın içine oturtabilirsiniz.

  • Pilava tavuk etlerini katıp karıştırarak kek kalıbının içerisine döküp diğer hamur parçasını da üzerine kapadıktan sonra tereyağı ile yağlayabilirsiniz.

  • Her şey hazır olduğuna göre, sıra pilavı önceden 180 derecede ısıtılmış fırına vermeye geldi!

  • 30 dakika sonra sabırsızlıkla beklediğiniz lezzet tam karşınızda!

    • AMAN DİKKAT: PÜF NOKTALAR VAR!

    Tarifinizin en önemli püf noktalarının başında tavuk seçimi gelir. Zengin tatlara sahip bir perde pilavı için but ve göğsü bir arada kullanmanızda fayda var. İkinci aşama ise hamuru hazırlamak ile başlar. Kek kalıbını yağladığınız tereyağına az miktarda pekmez ekleyerek hamurun iyice kızarmasını sağlayabilirsiniz. Püf noktalarını da gerçekleştirdikten sonra muhteşem lezzete kavuşabilirsiniz.

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