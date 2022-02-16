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Kekiniz pişmediyse üzülmeyin! İçi hamur kalan kekinizi kurtaracak önerilerimize kulak verin yeter...

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misafirleriniz gelmek üzere. Çay demlenmiş, misafirlerinizin öve öve bitiremediği kekiniz fırından çıkmak üzere ve her şey neredeyse hazır! Keki kontrol etmek için bir kürdan batırıyorsunuz ama kekinizin içi hamur kalmış... Sakın üzülmeyin, kekinizi hala kurtarabilirsiniz! İşte içi hamur kalan keki kurtarmak için yapmanız gerekenler...

Kekiniz pişmediyse üzülmeyin! İçi hamur kalan kekinizi kurtaracak önerilerimize kulak verin yeter...

Elmalı, tarçınlı, portakallı ya da sade hiç fark etmez! İçi hamur kalan kekiniz ne olursa olsun, önerilerimizi yerine getirdiğinizde onu kurtarabileceğinizi unutmayın. Yapmanız gerekenler çok basit. Bir dilimiyle tatlı isteğinizi bastıran, çay saatlerinizin eşlikçisi keklerinizin içi hamur kalırsa ne yapmanız gerektiğine gelin birlikte bakalım.

İÇİ HAMUR KALAN KEKİ KURTARMA YÖNTEMİ

Kekin içi; göz kararı ve yanlış miktarda eklenen malzemeler, fırının sıcaklığı ve pişirme ayarı gibi birçok sebepten ötürü hamur kalabiliyor. İçi hamur kalan keki kurtarmak için aşağıdaki önerilerimizi uygulayabilir, kekinizin ziyan olmasına engel olabilirsiniz.

  • Dikkat etmeniz gereken ilk nokta, kek yapım aşamasındayken hamurun kıvamını iyi ayarlamak. Eğer tarifteki ölçülere göre yaptığınız halde hamurunuzun kıvamı gereğinden fazla sıvıysa bir miktar un ekleyerek kıvamını yoğunlaştırabilirsiniz. Ancak bu aşamada dikkatli davranmalısınız. Çünkü eklemeniz gereken un miktarını aştığınız takdirde hamurun kıvamını bir anda çok yoğun hale getirebilirsiniz.

  • Kekiniz artık fırına konmaya hazır. Fırını her zaman kullandığınız ve olması gereken ayara getirip kek kalıbını fırına yerleştirdiniz. Ancak pişme süresi tamamlandığında baktınız ki kekin içi hala hamur...

  • Bu aşamada endişe etmeden kek kalıbı, tepsi, borcam ya da kekinizin içinde bulunduğu kap her ne ise onun üzerini kapatın ve tekrar fırına koyun. Kek kalıbını fırının içine sığacak bir tencerenin içine koyup kapağını kapatarak da fırına yerleştirebilirsiniz.

  • Bu kez fırının yalnızca altını açın ve derecesini 120'ye kadar düşürün.

  • Kekinizi 120 derecede 15 dakika daha pişirin.

  • Süre tamamlandıktan sonra fırını kapatıp keki çıkarın ve soğumaya bırakın. Kekinizi, soğuduğundan emin olduktan sonra kesmelisiniz.

  • Bu yöntemi uyguladığınızda kekinizin içinin de güzelce piştiğini göreceksiniz. Afiyet olsun!


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