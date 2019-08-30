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Kekova yerli ve yabancı turistin ilgi odağı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önde gelen turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her gün binlerce turist yatlarla Kekova'ya akın ediyor.

Kekova yerli ve yabancı turistin ilgi odağı
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Kekova'ya Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, Üçağız Mahallesi'nden ve Kaş ilçesinden her gün günübirlik yat turları düzenleniyor. En yoğun yat turları Çayağzı Limanı'ndan yapılıyor. Üç noktada sabah kalkan yatlar, binlerce turisti Kekova'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturuyor. Kekova'daki her koyda üç-beş yat bulunuyor. Yatlarla tura çıkan gruplar önce Batık Kent'i geziyor. Suyun altındaki ve kenarındaki tarihi inceliyor, fotoğraf ve görüntü çekiyorlar. Ardından yatlar bir kartal yuvasını andıran tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nin bugünkü adıyla Kaleköy'ün önünden geçiyor. Özellikle Kaş'tan gelen yatların bir bölümü Kaleköy'ün önünde demir atıyor. Verilen molalarda turistler kendini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor ve bol bol yüzüyor. Birçok yatın üstünü dolduran turistler tarihin, doğanın ve denizin iç içe olduğu Kekova'nın tadını çıkarıyor.

YERLİ VE YABANCI İLGİSİ

Yaz döneminde Kekova'ya gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu Rus, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Belarus vatandaşları oluşturuyor. Yaz döneminde Kekova'ya yabancı turist sayısı kadar da yerli turist geliyor. Kekova ayrıca Muğla sahillerinden, Antalya'dan mavi yolculuğu çıkan yatların da uğrak yeri. Mavi yoluculukla Kekova'ya gelen turist grupları gezinin 2 veya 3 gününü Kekova'da geçiriyor. Kekova'daki her koy bir plaj gibi. Kekova'ya yaz günlerinde Demre ve Kaş'tan günlük 3-4 bin turist geliyor.

TATİLCİLER HAYRAN KALIYOR

Ukraynalı Andrii Protsko, "İlk kez geldim Kekova'ya. Harika bir yer. Burada tarihi, doğayı ve denizi bir arada görüp, yaşıyorsunuz. Burayı herkesin gelip, görmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka tekrar geleceğim. Ayrıca Türkiye'ye hayran kaldım" dedi. Rus Sergei Schken, "Burası mükemmel bir yer. Kesinlikle bir kez daha geleceğim. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Rus Maria Atroschcenko, "Çok harika bir doğa, çok temiz ve nefis bir deniz. Yaşayan bir tarih var burada. İlk kez geldim. Ama bir kez daha mutlaka geleceğim" dedi.

Kekova'ya her gün turist getiren rehber Mehmet Yılmaz da, "Kekova, Türkiye turizminde bir marka. Tarih, doğa her şey bir arada. Yaz mevsiminin sonuna gelmemize rağmen her yer yerli ve yabancı turistle dolu" dedi. (DHA)

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kekova Antalya

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