Kelebekler filmi nerede çekildi? Kelebekler filminin oyuncuları kimler?

Dram ve komedi türündeki Kelebekler filmi Tolga Karaçelik tarafından yönetildi ve kaleme alındı. 22 Ocak 2018'de çıkan Kelebekler filminde iletişimini yıllar önce kesmiş üç kardeşin babalarının isteği üzerine toplanıp köye dönmesi işlenir. Üç kardeş, köye döndüğünde babalarının öldüğünü öğrenir. İşte detaylar...

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kelebekler filminin çekimleri Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nde gerçekleştirildi.

KELEBEKLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllar boyu birbirini görmemiş üç kardeş, babalarının isteği ile Hasanlar Köyü'ne çağrılır. En büyük kardeş Cemal kardeşlerini alır ve sebebini bilmediği yolculuğa çıkar. Köye ulaşan kardeşler babalarının öldüğü haberini alır. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini az tanıyan kardeşler, köyde oldukları süre boyunca ailelerine dair birçok şey öğrenir.

KELEBEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Tekin

Ezgi Mola

Bartu Küçükçağlayan

Tuğçe Altuğ

Ercan Kesal

Serkan Keskin

Hakan Karsak



