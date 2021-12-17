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Kelebekler filmi nerede çekildi? Kelebekler filminin oyuncuları kimler?

17.12.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosuyla beğeni toplayan Kelebekler filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Kelebekler filminin başrollerinde Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin gibi ekranların tanıdık simaları yer alıyor. İşte merak edilenler...

Kelebekler filmi nerede çekildi? Kelebekler filminin oyuncuları kimler?

Dram ve komedi türündeki Kelebekler filmi Tolga Karaçelik tarafından yönetildi ve kaleme alındı. 22 Ocak 2018'de çıkan Kelebekler filminde iletişimini yıllar önce kesmiş üç kardeşin babalarının isteği üzerine toplanıp köye dönmesi işlenir. Üç kardeş, köye döndüğünde babalarının öldüğünü öğrenir. İşte detaylar...

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kelebekler filminin çekimleri Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nde gerçekleştirildi.

KELEBEKLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllar boyu birbirini görmemiş üç kardeş, babalarının isteği ile Hasanlar Köyü'ne çağrılır. En büyük kardeş Cemal kardeşlerini alır ve sebebini bilmediği yolculuğa çıkar. Köye ulaşan kardeşler babalarının öldüğü haberini alır. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini az tanıyan kardeşler, köyde oldukları süre boyunca ailelerine dair birçok şey öğrenir.

KELEBEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Tolga Tekin
  • Ezgi Mola
  • Bartu Küçükçağlayan
  • Tuğçe Altuğ
  • Ercan Kesal
  • Serkan Keskin
  • Hakan Karsak


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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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