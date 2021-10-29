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Kelem dolması nasıl yapılır? MasterChef kelem dolması tarifi ve malzemeleri neler?

29.10.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelem dolması veya lahana sarması, Kütahya yöresi ile beraber pek çok şehirde yapılan sevilen bir dolma çeşididir. TV8'de MasterChef Türkiye’de günün menüsünde yer alan kelem dolmasının tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Kelem dolması nasıl yapılır? MasterChef kelem dolması tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Kelem dolması nasıl yapılır? MasterChef kelem dolması tarifi ve malzemeleri neler?

Kütahya yöresi ile beraber pek çok şehirde yapılan sevilen bir dolma çeşidi olarak bilinen kelem dolmasının tarifi merak ediliyor. TV8'de MasterChef Türkiye’de son bölümde kelem dolması yapıldı. Peki kelem dolması nasıl yapılır?

KELEM DOLMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ:

1 adet orta boy kelem
İç harcı için
1,5 – 2 su bardağı pirinç
1 adet orta boy soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
İsteğe göre baharatlar
Sıvı yağ, zeytinyağı
200 gram kadar kıyma
1 tatlı kaşığı domates salçası

TARİFİ:

İlk olarak kelemi yaprak yaprak ayırarak başlıyoruz ve ayırdığımız yaprakları büyük bir tencerede kaynamakta olan suya atıp 3 4 dk (kelemine göre değişir) haşlıyoruz. Haşlanan kelemleri soğuk suya atıp kelemi çok incitmeden suyunu sıkıp alıyoruz.

İÇ HARCI TARİFİ:

Önce kıymayı tavaya koyup kapağını kapatıyoruz. Sonrasında suyunu çekince doğranmış soğanı içine atıyoruz bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Soğanların pişmesine yakın salçaları ve baharatlarını tuzunu koyuyoruz. Pirinci de ekleyip üzerine 1 çay bardağı su ekliyoruz harç suyunu çekince ocaktan alıyoruz.

Ve daha sonra bildiğimiz zeytinyağlı usulü sarıyoruz. Tencereye dizdikten sonra üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve üzerine çıktı çıkacak kadar su ilave ediyoruz. (suyun içine tuz atabilirsiniz, tuzlu sevenler için. ) Kaynayınca kısık ayarda pişirmeye bırakıyoruz. (kaynadıktan sonra ise üzerine tabak kapatabilirsiniz )
Afiyet olsun.

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Masterchef
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