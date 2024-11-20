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Madde bağımlısıydı! Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek'in son halini paylaştı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.11.2024 10:32
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Ünlü sanatçı Umut Akyürek, yasaklı madde kullandığı için sorunlar yaşayan ve tedavi altına alınan kızı Melek'le günler sonra ilk kez paylaşım yaptı. Kızının tedavi gördüğü tesiste bağımlı çocukları olan ailelerle bir araya geldi.

Madde bağımlısıydı! Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek'in son halini paylaştı!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemlerde kızıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıklamış ve takipçilerinden yardım istemişti.

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Kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 nikah masasına oturan ve 2005 yılında kızı Melek Bal Ertuğrul'u kucağına alan ünlü sanatçı, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemişti.

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Kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıklayan Akyürek, "Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor." demişti.

KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Kızının tedaviye başladığını söyleyen Akyürek tedavi sürecinde "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" demişti. Günler sonra ünlü sanatçı kızının son halini “Yavrumuz yeniden doğmuş gibi” notuyla paylaştı. Akyürek, madde bağımlılığından tedavi gören çocukların aileleriyle bir araya geldi.

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Umut Akyürek
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