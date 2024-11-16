Eve polis çağırmış kelepçeli hali korkutmuştu! Umut Akyürek madde bağımlısı kızı Melek'in tedavi sürecini anlattı

Yıllar içerisindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiğimiz Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıklamış ve takipçilerinden yardım istemişti.

Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemişti. Son olarak ise Melek'in kelepçeli görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Umut Akyürek tedavi görmeye başlayan kızının son durumu hakkında açıklama yaptı.

'İLERLEME KAYDETTİK'

Ünlü isim, "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" dedi.

Baba Oktay Ertuğrul ise "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuştu.