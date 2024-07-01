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  4. Kelime Oyunu'ndan ayrılmıştı! İşte Ali İhsan Varol’un yeni programı

Kelime Oyunu'ndan ayrılmıştı! İşte Ali İhsan Varol’un yeni programı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 15:15
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Fenomen haline gelen Kelime Oyunu programında yıllarca sunuculuğunu üstlenen Ali İhsan Varol’un programdan ayrılması olay olmuştu. Ünlü sunucu bakın hangi programla ekrana dönüyor.

Kelime Oyunu'ndan ayrılmıştı! İşte Ali İhsan Varol’un yeni programı

2009 yılından beri ekrana gelen sevilen yarışma programı Kelime Oyunu'nun sunuculuğunu Ali İhsan Varol üstleniyordu. 14 sezon sonunda Varol yarışmaya veda etmişti.

O dönem "Kelime Oyunu'nun tek sunucusu Ali İhsan Varol'dur" denilerek sunucuya destek mesajı yağmıştı.

Ali İhsan Varol, yeni yarışma programı ile anlaşarak, tv100 ile el sıkıştı. Alfapetek adlı yarışma programında sunucu olacak Varol sosyal medyayı salladı.

Programda yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular sorulacak. Hızlı bilen kazanacak!

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Ali İhsan Varol
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