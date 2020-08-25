Kelle Paça Tarifi: Tek Kaseye Sığan Lezzet ve Sağlık

İyi bir kelle paça için kilometrelerce yol tepmeyi göze alanlardansanız size vereceğimiz pratik kelle paça çorbası tarifini okuduktan kendi çorbanızı kolayca hazırlayacaksınız. Tarif o kadar kolay ki bir süre sonra kelle paça çorbasının mutfağınızda yapılacak yemekler listesinde başlara gelmesine kendiniz bile şaşıracaksınız. Anadolu mutfağının en eski tatlarından olan kelle paça çorbasının bu değeri elbette bir rastlantı değildir. İçerdiği vitaminler, hastalıkta ilk başvurulan yemeklerden biri olmasını sağlamıştır. Soğuk algınlığı, kilo kaybıyla savaşma, bağışık sistemini güçlendirme ve hatta çok daha ciddi hastalıklarda vücuda olan katkısı, onun değerine değer katmıştır. Üstelik tüm bunları yaparken damağa verdiği tat kelle paça çorbasını daha da değerli kılmıştır. Kelle Paça Çorbası Malzemeleri (4 Kişilik) Bir adet temizlenmiş koyun ya da kuzu kellesi

1 işkembe

Yağ

Tuz

İsteğe göre biraz kırmızı toz biber

İsteğe göre 3 ya da 4 diş sarımsak Şifa ve Lezzet Bir Arada: Kelle Paça Tarifi Kelle paça çorbası, Türkiye mutfağının en yaygın yemeklerinden biridir. Hem her yörede yapılan kelle paça çorbasının yaygınlığı, ona her yöreye özgü baharatların kullanılmasına ve birbirinden farklı tatların gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Size vereceğimiz bu tarif ile kelle paça çorbasının lezzetinden bir şey kaybetmeden kolayca yapmanızı sağlayacaktır.

Temizlenmiş olarak satın aldığınız kelle paça ve iç/dış temizliği yapılmış işkembeyi orta büyüklükte bir tencere koyunuz.

Üzerine kelle paçayı 3* 4 cm geçecek kadar su ilave edin.

Su ekledikten sonra yaklaşık 3* 4 saat kaynatarak etin yumuşamasını sağlayın.

Etler kaynayıp yumuşadıktan sonra etleri kemikten ayırın.

Kemikten ayırdığınız etleri tek lokmada yenilecek şekilde küçük parçalara ayırın.

Parçalama işleminin aynısını işkembe için de yapınız.

Metal bir kaseyi tercihen bakır ocağa koyarak yağ, dövülmüş sarımsak ve kırmızı toz biberinizi kaseye boşaltınız.

Kaseye daha önceden parçalara ayırdığınız kelle paçayla işkembeyi ve tat vermesi için de beraber kaynadığı et suyundan biraz ilave ediniz.

Yemek tam pişmeden önce tuzu istediğiniz oranda ekleyip karıştırınız. Kelle Paça Çorbasını Nasıl Sunabilirsiniz? Bunca özenle hazırlanan, neredeyse ana yemek gibi bir çorba olan kelle paçanın sunumunda belirlediğiniz konsept çok önemli. Salaş ya da zarif olması farkemeksizin her sofrada yüz güldüren bu lezzeti kış mevsiminde limon, roka, maydanoz veya turp ile servis edebilirsiniz. Sirke ve sarımsak gibi olmazsa olmazları ise mutlaka sofrada bulundurmaya özen göstermelisiniz. Her bölgenin kendi yemek kültürüne göre farklılaşmış baharatlarını da damağınıza göre ekleyerek kelle paça çorbasının sunumunu zenginleştirebilirsiniz. Baharatlar yemeğin tadını güzelleştirse de kelle paça çorbasının tadını baskılamaması için baharatın çok fazla kullanılmamasına dikkat etmenizde yarar var. Kelle Paça Nerelerden Satın Alınabilir Eskiden sadece kasaplarda ya da kesimhanelerden temin edilen kelle paçayı artık büyük marketlerde de temizlenmiş olarak bulabilirsiniz. Bu şekilde temizlenerek satılması, kelle paça çorbasının en zor kısmı olan temizleme yükünden de kurtulmanızı sağlıyor. Yukarıdaki kelle paça çorbası tarifine uyarak yapmaksa artık işten bile değil!