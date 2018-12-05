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Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 05.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

2019 yılı takvim pozlarıyla adından söz ettiren seksi model Kelly Brook itirafıyla gündem oldu! Göğüsleriyle her zaman olay olan Brook bakın ne dedi.

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

2019 takvimi için kamera karşısına geçen 38 yaşındaki model Kelly Brook, aldığı kilolar, sarkan göğüsleriyle verdiği ateşli pozlarla büyüledi.

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38 yaşındaki Kelly, çiçekler ve zambaklar eşliğinde göle çıplak girdiği fotoğrafta vücuduyla ne kadar barışık olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşli pozlar veren yıldız, yaşlandıkça vücudunu sevdiğini söyledi.

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The Sun'a konuşan güzel model şu sözleri paylaştı: "Yaşlandıkça daha da güzel olduğumu hissediyorum. Kırışıklıklarımı, sarkan göğüslerimi seviyorum."

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Kelly Brook Kelly Brook göğüs

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