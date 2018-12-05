Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

2019 takvimi için kamera karşısına geçen 38 yaşındaki model Kelly Brook, aldığı kilolar, sarkan göğüsleriyle verdiği ateşli pozlarla büyüledi.

38 yaşındaki Kelly, çiçekler ve zambaklar eşliğinde göle çıplak girdiği fotoğrafta vücuduyla ne kadar barışık olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşli pozlar veren yıldız, yaşlandıkça vücudunu sevdiğini söyledi.

The Sun'a konuşan güzel model şu sözleri paylaştı: "Yaşlandıkça daha da güzel olduğumu hissediyorum. Kırışıklıklarımı, sarkan göğüslerimi seviyorum."

