Kemal Doğulu'dan bomba paylaşım! "Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da..."

Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmasındaki başarılı jüriliğiyle tanınan Kemal Doğulu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Şaşırtan bir yorumda bulunan Kadir Doğulu'nun abisi sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

"Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da zırıl zırıl gay olmanız gerekiyor" diyen Kemal Doğulu paylaşımında şunları yazdı:

"EN ÇOK GAYLERİ İZLER"

"Gaylik seviyesini bu şuursuzluk belirliyor. Ama sorarsan Türk halkı gaylik karşıtı yürüyüş yapar. Ama en çok da gayleri izler. Kanundur bu.

Trans bireylere diva muamelesi yapıp diğer translara çöp muamelesi yapar. İki yüzlülük konusunda dünya markasıyız."

