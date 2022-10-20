MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kemal Doğulu'dan bomba paylaşım! "Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da..."

Kemal Doğulu'dan bomba paylaşım! "Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da..."

20.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasındaki jüri üyeliğiyle hafızalara kazınan ve uzun süredir ekrandan uzak olan Kemal Doğulu son paylaşımıyla gündeme geldi. Kadir Doğulu'nun abisi olan Kemal Doğulu gay olmak konusunda yaptığı yorumu "İki yüzlülük konusunda dünya markasıyız" diyerek noktaladı.

Kemal Doğulu'dan bomba paylaşım! "Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da..."

Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmasındaki başarılı jüriliğiyle tanınan Kemal Doğulu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Şaşırtan bir yorumda bulunan Kadir Doğulu'nun abisi sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

Bulent_Ersoy-_Selin_Cigerci

"Türkiye'de sevilmek için aşırı trans bir birey (Bülent, Selin) ya da zırıl zırıl gay olmanız gerekiyor" diyen Kemal Doğulu paylaşımında şunları yazdı:

hjkhl

"EN ÇOK GAYLERİ İZLER"

"Gaylik seviyesini bu şuursuzluk belirliyor. Ama sorarsan Türk halkı gaylik karşıtı yürüyüş yapar. Ama en çok da gayleri izler. Kanundur bu.

ghgjh

Trans bireylere diva muamelesi yapıp diğer translara çöp muamelesi yapar. İki yüzlülük konusunda dünya markasıyız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızları Zeyno büyüdü! Güzelliği dillere destanKızları Zeyno büyüdü! Güzelliği dillere destan
Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Yeni poz...Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Yeni poz...
Rol arkadaşının iğrenç tacizine uğramıştı! Ünlü çift hukuk mücadelesi verdi, karar açıklandıRol arkadaşının iğrenç tacizine uğramıştı! Ünlü çift hukuk mücadelesi verdi, karar açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Doğulu stil

En Çok Okunan Haberler

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Sır olayın ardından ihanet çıktı: İntihara sürükleyen şey, gelen bir fotoğraf

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

İlginizi Çekebilir

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Bugün tanışacağınız biri gelecekteki eşiniz olabilir

Bugün tanışacağınız biri gelecekteki eşiniz olabilir

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.