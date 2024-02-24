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Kemal Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu hakkında ilk kez konuştu! "Kan bağı var diye..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 14:11
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Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan Kemal Doğulu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kemal Doğulu, araları bozuk olan kardeşi Kadir Doğulu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kemal Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu hakkında ilk kez konuştu! "Kan bağı var diye..."

İşte Benim Stilim yarışmasındaki jüri üyeliğiyle hafızalara kazınan Kemal Doğulu yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.

Stilist, kuaför ve şarkıcı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda yer alan bir mekanda sahne aldı.

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Doğulu, konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü isim, kardeşi Kadir Doğulu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Snobmagazin'in haberine göre, küs olduğu bilinen kardeşi hakkında konuşan Kemal Doğulu, “Kan bağı var diye kardeş, arkadaş olunmuyor. Kardeşimizi seçemeyiz. Öyle doğuyoruz mecburen. Lütfen bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

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Kadir Doğulu Kemal Doğulu stil
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