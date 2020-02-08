Kemal Özdeş iddialı konuştu

MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında bir türlü oyun ritmini oturtamadıklarını ifade ederek, "Bugün yaşadığımız en büyük problemlerden biri de buydu. Ankaragücü hem bulunduğu yer, hem de oyunu 1 puan alma üzerine kurguladığını düşünürsek atacağımız bir golle onların direncini kırabilirdik. Ama bir türlü rakip yarı alanda etkili oyunu oynayamadık. Buna rağmen bireysel zorlama ve beceri ile 2 pozisyona girdik, belki dikkatli olsak pozisyon üretebilirdik" dedi.

Müsabakanın ikinci yarısının ilk bölümünde Mustafa’nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının olanlarını da alt üst ettiğini dile getiren Özdeş, "Orada refleks mi, yoksa arkasına giden oyuncunun gol atacağını mı düşünerek böyle bir hareket yaptı Mustafa bilemiyorum. Ama takım adına çok büyük hata oldu. Onun gol olmasını yeğlerdim, bu maçın 11-11 bitmesini isterdim" ifadelerine yer verdi.

Golü yetikten sonra takım olarak 11 kişi oynadıklarından daha iştahlı bir oyun sergilediklerini kaydeden Özdeş, "Ama dakikalar ilerledikçe, her top kalemize atak olarak gelişti. Bunlardan biri de gol oldu. Golden sonra daha da risk almaya başladık. Dönen toplarda onlar son final paslarını değerlendirse farkı da arttırabilirdi, biz de bir gol bularak geri dönebilirdik" diye konuştu.