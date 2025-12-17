Mynet Trend

Kemal Sunal filmi gibi: Mahallenin ortasına tel örgü çekildi!

Kemal Sunal'ın Propaganda filminden kareleri hatırlatan Sarımsaklı Mahallesi, tel örgüyle ikiye bölündü. Ne olduğunu anlamayan mahalle sakinleri, camiye, markete ve akrabalarına gitmek için 5 kilometre yürümek zorunda kalıyor.

Kemal Sunal filmi gibi: Mahallenin ortasına tel örgü çekildi!

Kayseri'ye 28 kilometre uzaklıktaki Sarımsaklı Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ortadan ikiye bölünmesine tepkili. Demir yolları tarafından mahallenin ortasından geçen tren raylarındaki güvenliği sağlayabilmek için çekildiği belirlenen tel örgü, mahalleyi de ikiye böldü. Mahallede bulunan camiye, markete ve tel örgünün diğer tarafındaki akrabalarına ulaşabilmek için yaklaşık 5 kilometre yürümek zorunda kalan mahalle sakinleri uygulamadan vazgeçilmesini veya üst geçit yapılmasını talep ediyor.

Kemal Sunal filmi gibi: Mahallenin ortasına tel örgü çekildi! 1

"İLGİNÇ BİR UYGULAMA YAPILMIŞ"

Mahalleyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı'da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye'nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak'ta bir Türkiye'de kalması gibi şuanda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş. Kuzey sarımsaklı ve güney sarımsaklı. Devlet demir yolları bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar karayoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yapacaklar. Ekmek almak için 5 kilometre yol yapacaklar. Bir çalışma yapılırken fizibilite çalışmasını yapar. "Ne yapılacaksa onu yapayım" denir. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım" dedi.

Kemal Sunal filmi gibi: Mahallenin ortasına tel örgü çekildi! 2

"HALK NE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Vatandaşımız her yer kapandığı için ne sağa geçebiliyor, ne sola. Yerleşim alanı arkada kalıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız ne markete gidebiliyor ne de camiye gidebiliyor. Aracı olmayan 5 kilometre yol geçecek. Halk ne yapacağını düşünüyor. KASKİ geldi, her yeri batırıp bıraktı. Halkımız içme suyu içemiyor. Bizim halkımıza bütün kurumlar olarak kastınız nedir. biz bunu öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kemal Sunal filmi gibi: Mahallenin ortasına tel örgü çekildi! 3

"HİÇBİR ŞEY ANLAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gökçen de, "Ben 70 senedir buradayım. Burası hep açıktı ama şimdi kapattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bütün halk mağdur. Köyümüzde genç yok, hep ihtiyar var. Onlarda camiye gidemiyor. Camiye gitmek için evimden çıkıyorum ve en az 4-5 kilometre yürümem gerekiyor" diye konuştu.

Kemal Sunal filmi gibi: Mahallenin ortasına tel örgü çekildi! 4

OLAY, PROPAGANDA FİLMİNİ HATIRLATTI

Öte yandan, mahallede yaşanan olay Kemal Sunal'ın oynadığı bir tel örgüsüyle ikiye bölünen bir köyün bu sınırla birlikte sosyal, duygusal ve manevi olarak da ikiye bölünmesinin ardından yaşanan dokunaklı hikayeyi anlatan Propaganda filmini akıllara getirdi.
