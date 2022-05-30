Kemal Sunal'ın Garip filminde Fatoş'tu! Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor?

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filminde Fatoş rolüyle yıldızı parlayan Ece Alton şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Fatoş karakteriyle gönüllere taht kuran Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Garip’in çocuk yıldızı Ece Alton oyunculuğu bıraktı ve bambaşka bir hayata adapte oldu.

Ece Alton, şimdilerde Behramkale’deki sahibi olduğu Assos Alarga adlı otelde hem çalışıyor hem yaşıyor. Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başlayan bir dönemin çocuk yıldızı doğa ile başbaşa bir hayat sürüyor.

Oyunculuğu bırakan Ece Alton otelde hem çalışıyor hem yaşıyor. Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son pozlarını görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulunuyor.





