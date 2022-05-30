MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kemal Sunal'ın Garip filminde Fatoş'tu! Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor?

Kemal Sunal'ın Garip filminde Fatoş'tu! Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor?

30.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal'ın Garip filmini hatırlamayan yoktur... Garip'te Fatoş rolündeki Ece Alton hafızalara kazınan çocuk oyunculardan biriydi. Kemal Sunal'ın Garip filminde Fatoş Ece Alton şimdilerde gözlerden uzak bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Garip’in çocuk yıldızı Ece Alton'un son hali...

Kemal Sunal'ın Garip filminde Fatoş'tu! Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor?

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filminde Fatoş rolüyle yıldızı parlayan Ece Alton şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Fatoş karakteriyle gönüllere taht kuran Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Garip’in çocuk yıldızı Ece Alton oyunculuğu bıraktı ve bambaşka bir hayata adapte oldu.

Ece Alton, şimdilerde Behramkale’deki sahibi olduğu Assos Alarga adlı otelde hem çalışıyor hem yaşıyor. Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başlayan bir dönemin çocuk yıldızı doğa ile başbaşa bir hayat sürüyor.

doron

Oyunculuğu bırakan Ece Alton otelde hem çalışıyor hem yaşıyor. Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

odır

Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son pozlarını görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulunuyor.

odrorn

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtiraf etti: Öpüşme sahnelerim nedeniyle...İtiraf etti: Öpüşme sahnelerim nedeniyle...
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Melek Mosso'nun konseri iptal edilmişti! Bakan Ersoy canlı yayında duyurdu

Melek Mosso'nun konseri iptal edilmişti! Bakan Ersoy canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.