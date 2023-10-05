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Kemer Belediyesi’nden engelli vatandaşlara özel etkinlik

05.10.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi engelli bireylerin gelişimleri ve sosyal hayata daha fazla uyum sağlamaları için haftada bir gün çeşitli aktivelerle vakit geçirmelerini sağlıyor.

Kemer Belediyesi’nden engelli vatandaşlara özel etkinlik

Haftanın bir günü Kemer Belediyesi Çamyuva Mahallesi Hizmet binasına ücretsiz olarak servislerle taşınan engelli bireyler, Kemer Belediyesi Psikoloğu Sevilay Bozkaya eşliğinde psikososyal ve duygu çalışmaları yapıyor.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri personeli Hediye Günay da engelli bireylere spor yaptırıp çeşitli aktivelerle eğlenmelerini sağlıyor. Engelli bireylere yönelik yapılan etkinlik hakkında bilgiler veren Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Kemer Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Sayındaş, haftanın bir günü engelli bireyleri evlerinden alarak Kemer Belediyesi Çamyuva Mahallesi Hizmet Binasına getirdiklerini ifade ederek, “Engelli bireylere her zaman önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bu çocuklarımızın hayata daha fazla entegre olmaları için çalışıyoruz. Çeşitli aktiviteler, spor, psikolog eşliğinde kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar ve duyu çalışmaları yapıyoruz. ‘Engelli olmak kusur değildir.’ Herhangi bir gün de değil her zaman yanlarındayız” dedi.

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