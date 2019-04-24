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Kemik erimesine karşı kalkan: Yumurta kabuğu kürü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Yumurta kabuklarını çöpe göndermek yerine onlardan harika bir şekilde faydalanmanız mümkün. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra kadınlar için kemik erimesi riski artar. İşte bu riski en aza indirmek için yumurta kabuklarından yararlanabilirsiniz.

Kemik erimesine karşı kalkan: Yumurta kabuğu kürü

Yapılan araştırmalar sonucunda yumurta kabuklarının kemik yapısını güçlendirdiği ortaya çıktı. Kalsiyum fosfat ve kolajen eksikliği sonucu başlayan kemik erimesi herkesin başına gelebilir ancak kadınlar menopoz döneminden sonraki zamanda çok büyük risk altındadır.

kemik erimesi

Kemik yoğunluğu düştükten sonra erime meydana gelebilir. İşte bu gibi durumlardan kendinizi kurtarmak için önceden önlem almakta fayda var. Çalışmalar sonucu yumurta kabuklarının kemik erimesini geciktirdiği ortaya çıkmış, ve bu kabuklardan hazırlanan kür sayesinde kemik sağlığını koruyabilen pek çok insan vardır.

Yumurta kabuğu kürü nasıl hazırlanır?

kanuk

Öncelikle yumurta kabuklarını mikroplardan arındırmak için iyi bir şekilde temizlenmeli. Bunun için yumurta kabuklarını haşlamalısınız.

Haşlanan bir miktar yumurta kabuğunu süzün ve blender'a alın ve toz haline getirene kadar blendar'dan geçirin. Çok iyi şekilde parçalanmasına dikkat edin.

Toz haline getirdiğiniz yumurta kabuğunu, sabahları kahvaltıdan önce 1 çay kaşığı yiyin. Bunu sütün içine ilave edebilir, ya da taze meyve sularına ekleyebilirsiniz.


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