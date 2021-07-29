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Kenan Doğulu aşka geldi! Beren Saat sessiz kaldı

29.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Doğulu, Beren Saat ile evlilik yıldönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Doğulu, “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi” notunu paylaştı.

Kenan Doğulu aşka geldi! Beren Saat sessiz kaldı

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift aradıkları mutluluğa kavuştu.

29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan çift evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Kenan Doğulu, evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

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Doğulu, nikahtan bir fotoğraf paylaşıp altına, “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi” mesajını düştü.

Beren Saat ise Doğulu ile ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

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Yorumlar canını sıktı! "Paylaşmayacağım"Yorumlar canını sıktı! "Paylaşmayacağım"
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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