Kenan Doğulu 'ayrılık' iddialarına cevap verdi!

Ünlü sanatçı, "Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine inanmayın. Lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar bu haberlere üzülüyor" diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.

2014 yılında Amerika'da nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliğinde yine kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti. Evliliklerindeki krizi aşamadıkları konuşulan ikiliden Beren Saat'in evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdiği ve acil daire arayışına girdiği öne sürülmüştü.