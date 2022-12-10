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Kenan Doğulu Beren Saat'e olan aşkını anlattı! "Ona aşığım her fırsatta dile getiriyorum"

10.12.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün düzenlenen GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri'nde eşi Kenan Doğulu'ya 'Yılın İkonu' ödülünü verirken dile getirdiği romantik sözlerle gündem olan oyuncu Beren Saat, Doğulu'ya olan aşkıyla ve sahnede yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yaptı. Doğulu da aşklarının formülünü paylaşmayı ihmal etmedi.

Kenan Doğulu Beren Saat'e olan aşkını anlattı! "Ona aşığım her fırsatta dile getiriyorum"

Ünlü oyuncu Beren Saat, GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri'nde sahne çıkarak eşi Kenan Doğulu'ya ödülünü takdim etmişti.

ROMANTİK ANLARI GÜNDEM OLDU

Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" diyerek gündem olmuştu.

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Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını dile getirmişti. İkilinin bu romantik anları uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.
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İstanbul Komedi Festivali'nde Saat'in Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinden rol arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nu izlemeye giden çift, birliktelikleri ve birbirlerine duydukları aşk hakkında konuştu.

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"POZİTİF YORUMLAR ALDIK"

Saat verdiği röportajda "Konuşma bence yeterince demek istediklerimi anlatıyordu. Çok pozitif yorumlar da aldık" ifadelerini kullandı.

"BİZE UMUT VERİYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu, "Hatta gecede bazıları 'Aşka olan inancımı kaybetmiştim. Bize umut veriyorsunuz' demişti. En önemlisi o galiba..." açıklamasında bulundu.

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AŞKIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

"Bu aşkın formülü nedir?" sorusu yöneltilen çiftten Doğulu "Aşk, 'sevgi' ve 'empati' demektir. Ben çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için..." ifadelerini kullandı.

"ONA AŞIĞIM"

Doğulu sözlerine "Ona aşığım. Her fırsatta da dile getiriyorum. O konuşması için de çok teşekkür ederim" diyerek devam etti.

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ÖDÜL GECESİNDEN

Yılın İkonu ödülünü vermek için sahneye çıkan Bren Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" demişti.

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Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını söyledi. Bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahseden ünlü şarkıcı, kariyerinde 30. yılına girdiğini belirtti ve bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

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