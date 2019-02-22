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Kenan Doğulu'dan 360 derecelik bir ilk!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 22.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin star isimlerinden Kenan Doğulu, 2 Mart'ta Volkswagen Arena'da vereceği 360 derece konserine yeniliklerle hazırlanıyor. Pozitif, Kerki ve Solfej'in düzenlediği konsere Doğulu hayranları büyük ilgi gösteriyor.

Kenan Doğulu'dan 360 derecelik bir ilk!

25 yıllık kariyerinin en farklı konserinde her biri alanında ustalaşmış isimlerle çalışan Doğulu, izleyenleri görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkaracak. Şov yönetmenliği ve sahne tasarımı New York, Milano, Paris, İstanbul’da özel etkinlikler ve şovlar gerçekleştiren kreatif ajans Uğurhan Akdeniz Special Events & Fashion Shows tarafından üstlenilen konserin yürütücü prodüktörlüğü daha önce Sezen Aksu, Metallica, Şebnem Ferah ve Cirque Du Soleil ile çalışmış olan Serol Ağazat tarafından yapılacak.

Konserin koreografisi Londra’da yaşayan ve Royal Academy, Sadler’s Wells, Pera Müzesi ve Zorlu PSM gibi sahne ve müzelerle çalışan dans terapisti ve performans sanatçısı Ekin Bernay’ın imzasını taşırken, Kenan Doğulu ve orkestranın kostümleri Merve Kırşan tarafından tasarlanıp hazırlanacak. Işık tasarımını Gökhan Karaçay'ın yaptığı konser için özel olarak kullanılacak olan görseller ise Red Dot Design ödüllü kreatif tasarım stüdyosu Awesome Bros tarafından son teknolojiyle hazırlanacak.

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Sahnede Doğulu’ya piyanoda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan ve Mehmet İkiz, perküsyonda Abbas Karacan, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman, saksafonda Serkan Altınok ve çelloda Yasemin Özler eşlik edecek.

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