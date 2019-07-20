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Kenan Doğulu'nun annesinden ayrılık iddialarına yanıt: Kesinlikle ayrılmayacaklar

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2019 04:59 | Son Güncelleme

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılık iddiasına son noktayı Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu koydu. Serpil Doğulu, "Hayır kesinlikle ayrılmayacaklar. Söylenenler, konuşulanlar yalandan öte değil" dedi.

Kenan Doğulu'nun annesinden ayrılık iddialarına yanıt: Kesinlikle ayrılmayacaklar

Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçıyı binlerce kişi izlemeye geldi.

Kenan Doğulu'nun konserinde Pelin Karahan, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade gibi birçok ünlü isim de ön sıralarda yerini aldı.

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İSİM KONUSUNDA TARTIŞIYORLAR

Hamile eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte Kenan Doğulu konserine gelen Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bebeği Kenan amcasıyla tanıştırmaya getirdim" şeklinde konuşan Sunal doğacak olan çocuğu için isim konusunda eşiyle anlaşamadıklarını ifade ederek "Şaşkın ve heyecanlı şekilde bekliyoruz. İsim düşündük, tartışıyoruz. Doğunca netleşecek" dedi.

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YENİ DİZİ GELİYOR

Oyuncu Pelin Karahan da Doğulu konserini izleyenler arasındaydı. Yeni dizinin yolda olduğu müjdesini veren Karahan "Kız kıza geldik. Beyleri evde bıraktık. Kenan'ı çok seviyorum. Bizim düğün şarkımız bile Kenan Doğulu'nundu” şeklinde konuştu. İki çocuk annesi olan Karahan, "Yeni bir proje var. Dizi ile ekranlara geri dönüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

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DOĞULU'NUN ANNESİ AYRILIK İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDU

Kenan Doğulu'nun Bodrum'da yaşayan annesi Serpil Doğulu da oğlunun konserini en ön sıralardan izledi. Beren Saat'in konsere gelmemesi hakkında konuşan Doğulu, "İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur" dedi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ayrılacağı iddialarına yanıt veren Serpil Doğulu, "Hayır kesinlikle ayrılmayacaklar. Söylenenler, konuşulanlar yalandan öte değil. Öyle bir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Beren Saat kenan doğulu serpil doğulu

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