Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönecek mi? Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Gri' kararı

Son olarak "Alef" adlı dijital dizide rol alan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları yakışıklı oyuncunun artık setlere dönmesini bekliyor. Bir süredir Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan oyuncu proje seçiminde oldukça titiz davranıyor.

İmirzalıoğlu ekran yerine yine tercihini dijitalden yana kullandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı "Gri" adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.

Dizinin yazarı daha önce "Bizim Hikâye", "Kızım" ve "Kırmızı Oda" gibi izlenme rekorları kıran projelere imza atan Banu Kiremitçi Bozkurt... Diziyi "Muhteşem Yüzyıl" başta olmak üzere unutulmaz dizileri çeken Taylan Biraderler yönetecek.

"Gri" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu kendi adıyla oynayacak.

