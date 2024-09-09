Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi! Kim Milyoner Olmak İster'de Kurtlar Vadisi sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşandı. Uzun yıllardır başarılı bir şekilde programı sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni yayın döneminde yerini Oktay Kaynarca'ya bıraktı.

Bu durum fanlar tarafından üzüntüyle karşılansa da başarılı isim gelen projeleri değerlendirerek dizi teklifini kabul etti.

Programa Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. Hatta program için tanıtım videoları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Oktay Kaynarcalı Kim Milyoner Olmak İster'in ilk bölümü de yayınlandı. Oldukça heyecanlı görünen başarılı oyuncu yapımdan bir sürpriz geldi.

ÇAKIR SORUSU DUYGULANDIRDI

Yarışmacıya Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Çakır" karakteriyle ilgili soru soran Oktay Kaynarca "Güzel bir soru keyifliydi" diyerek ne diyeceğini de pek bilemedi.

Sosyal medyada da "Vay be ben bile duygulandım", "Soruya bak", "Duygusal anlar", "Nereden nereye" yorumları yapıldı.