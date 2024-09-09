MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi! Kim Milyoner Olmak İster'de Kurtlar Vadisi sorusu

Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi! Kim Milyoner Olmak İster'de Kurtlar Vadisi sorusu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 07:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. Kaynarca'nın ilk programında Kurtlar Vadisi Çakır'la ilgili soru sorulunca sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi! Kim Milyoner Olmak İster'de Kurtlar Vadisi sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşandı. Uzun yıllardır başarılı bir şekilde programı sunan Kenan İmirzalıoğlu, yeni yayın döneminde yerini Oktay Kaynarca'ya bıraktı.

Bu durum fanlar tarafından üzüntüyle karşılansa da başarılı isim gelen projeleri değerlendirerek dizi teklifini kabul etti.

Programa Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. Hatta program için tanıtım videoları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Oktay Kaynarcalı Kim Milyoner Olmak İster'in ilk bölümü de yayınlandı. Oldukça heyecanlı görünen başarılı oyuncu yapımdan bir sürpriz geldi.

Oktay Kaynarca geldi! Tanıtım dile düştü Oktay Kaynarca geldi! Tanıtım dile düştü

ÇAKIR SORUSU DUYGULANDIRDI

Yarışmacıya Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Çakır" karakteriyle ilgili soru soran Oktay Kaynarca "Güzel bir soru keyifliydi" diyerek ne diyeceğini de pek bilemedi.

ıuyıy

Sosyal medyada da "Vay be ben bile duygulandım", "Soruya bak", "Duygusal anlar", "Nereden nereye" yorumları yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
En Çok Okunan Haberler
10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Narin Güran’ın Adli Tıp ön otopsi raporuna ulaşıldı! 'Sol bacak diz kapağından itibaren kopma...'

Narin Güran’ın Adli Tıp ön otopsi raporuna ulaşıldı! 'Sol bacak diz kapağından itibaren kopma...'

Narin soruşturmasında kritik gelişme: META ile görüşüldü

Narin soruşturmasında kritik gelişme: META ile görüşüldü

Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var

Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var

Şefler tabaklarını hiç beğenmedi! O isim MasterChef'e veda etti

Şefler tabaklarını hiç beğenmedi! O isim MasterChef'e veda etti

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.