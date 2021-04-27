Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte son hali...

Kenan Işık'ın sağlık durumu uzun yıllardır komada olan ünlü sunucu ile ilgili en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster programı ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Peki, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve başını yere çarpmıştı. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık, acil olarak ameliyata alınmıştı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Kenan Işık'ın ameliyatı tam 4 saat sürdü. Işık, 2014 yılından bu yana komada ve tedavisine bu şekilde devam ediliyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık 1947 yılında Malatya'da bir memur çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Malatya Halkevi'nde amatör tiyatroya başlayan Işık lise yıllarında Meydan Sahnesi'nde aktif olmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.