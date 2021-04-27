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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte son hali...

27.04.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor. Spor sonrası beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Kenan Işık, hala komada. Peki, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte, Kenan Işık'ın son hali...

Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte son hali...

Kenan Işık'ın sağlık durumu uzun yıllardır komada olan ünlü sunucu ile ilgili en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster programı ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Peki, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve başını yere çarpmıştı. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık, acil olarak ameliyata alınmıştı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Kenan Işık'ın ameliyatı tam 4 saat sürdü. Işık, 2014 yılından bu yana komada ve tedavisine bu şekilde devam ediliyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık 1947 yılında Malatya'da bir memur çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Malatya Halkevi'nde amatör tiyatroya başlayan Işık lise yıllarında Meydan Sahnesi'nde aktif olmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Kenan Işık daha sonra, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmış ve kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı.

Işık daha sonra Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. Işık, Haziran 2005'te Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

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Kenan Işık
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