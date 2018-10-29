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F.Bahçe galibiyeti sonrası tepki çeken paylaşım!

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 29.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Kenan Özer'den tepki çeken paylaşım... Ankaragücü forması giyen Kenan Özer, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından "Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştı. Çok şükür" yazarak büyük tepki çekti.

F.Bahçe galibiyeti sonrası tepki çeken paylaşım!

Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Kenan Özer, maç sonrasında sosyal medya hesabından galibiyetle alakalı çarpıcı bir tweet attı.

Kenan Özer maçın ardından resmi Twitter hesabında Fenerbahçe'nin İstanbul takımı olduğuna atıfta bulunarak, "Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştı. Çok şükür" ifadesini kullandı.

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Kenan Özer'in bu tweeti sosyal medyada büyük tepki topladı. Kenan Özer attığı tweet sonrası kısa süre sonra gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi.

Kenan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "Yazdığım yanlış anlaşıldı galiba. Niyetimizde öyle bir anlam yoktu. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diliyorum" diyerek özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Özer Fenerbahçe ankaragücü

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