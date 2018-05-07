SPOR

Kenan Sofuoğlu kariyerini sonlandırma kararı aldı

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 07.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Kenan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum" dedi. Kenan Sofuoğlu'nun jübile kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını açıklaması, politikaya atılacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

Kenan Sofuoğlu kariyerini sonlandırma kararı aldı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yarış kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum! Bu hafta sonu İtalya'da 'Jübile' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"

kenan

Gündeme bomba gibi düşecek iddiaGündeme bomba gibi düşecek iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jestiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jesti
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısıEski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kenan sofuoğlu Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!

Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
efsane
Diğer Haberler
Vinales, MotoGP'de ilk kez zirvede

Vinales, MotoGP'de ilk kez zirvede

Formula 1'de Fernando Alonso kaza yaptı

Formula 1'de Fernando Alonso kaza yaptı

'Ne yazık ki haberler iyi değil'

'Ne yazık ki haberler iyi değil'

Kaza yapmak için yarıştılar!

Kaza yapmak için yarıştılar!

37. Dakar Rallisi kazayla başladı

37. Dakar Rallisi kazayla başladı

Kenan Sofuoğlu'na son model jest!

Kenan Sofuoğlu'na son model jest!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.