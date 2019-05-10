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Kenan Sofuoğlu'ndan ünlülere tepki: Nankörler

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.05.2019 08:58 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin fotoğraflarını paylaşarak ağır sözlerle eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın kararıyla İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklama ünlü isimlerden destek beklediği söylemişti. Kısa sürede binlerce ünlü isim ise #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle İmamoğlu'na destek mesajları atmıştı. Ak Parti'den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu ise Instagram hesabından İmamoğlu'na destek veren ünlülerin fotoğrafını paylaşarak sitem etti.

"YAZIKLAR OLSUN NANKÖRLER"

Aralarında Elçin Sangu, Şahan Gökbakar, Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu fotoğrafı paylaşan Sofuoğlu, altına şu notu düştü: "Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var. İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullanıyorsunuz.

"ERDOĞAN'I İNDİRMEK İÇİN BİRLİK OLDUNUZ"

Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık hadi Ak Partiyi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki sen kimsin motorcunun biriyim ama nankör değilim, ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım.(Bu arada siyasetçi filan değilim)"

MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 24 Haziran genel seçimlere girmiş ve Sakarya'dan milletvekili seçilmişi.

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Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına ünlülerden destek

TARKAN

TARKAN

ZÜLFÜ LİVANELİ

ZÜLFÜ LİVANELİ

DEMET EVGAR

DEMET EVGAR

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

SABAHAT AKKİRAZ

SABAHAT AKKİRAZ

HANDE DOĞANDEMİR

HANDE DOĞANDEMİR

AYŞEGÜL ALDİNÇ

AYŞEGÜL ALDİNÇ

HARUN TEKİN

HARUN TEKİN

YUNUS GÜNÇE

YUNUS GÜNÇE

MEHMET GÜNSÜR

MEHMET GÜNSÜR

ŞEVVAL SAM

ŞEVVAL SAM

DEFNE SAMYELİ

DEFNE SAMYELİ

DAMLA SÖNMEZ

DAMLA SÖNMEZ

SELÇUK YÖNTEM

SELÇUK YÖNTEM

YAKIN

YAKIN

CEM YILMAZ

CEM YILMAZ

SERTAB ERENER

SERTAB ERENER

İREM SAK

İREM SAK

ELÇİN SANGU

ELÇİN SANGU

URAZ KAYGILAROĞLU

URAZ KAYGILAROĞLU

GÖKHAN ÖZOĞUZ

GÖKHAN ÖZOĞUZ

İLKER KALELİ

İLKER KALELİ

YÜKSEK SADAKAT GRUBU

YÜKSEK SADAKAT GRUBU

GÜLSE BİRSEL

GÜLSE BİRSEL

CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ

ŞEBNEM FERAH

ŞEBNEM FERAH

ESER YENENLER

ESER YENENLER

YILMAZ ERDOĞAN

YILMAZ ERDOĞAN

DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ

GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN

TAN TAŞÇI

TAN TAŞÇI

PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN

ZİYNET SALİ

ZİYNET SALİ
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kenan sofuoğlu ekrem imamoğlu ÜNLÜLER

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ERDOĞAN SAYESİNDE MİLYONER Mİ OLDULAR? ONLARIN CEBİNE PARA MI KOYDU TAYYİP? SEN HERKESİ KENDİNLE KARIŞTIRMA KENAN DENEN YALAMA...TAYYİP YOKKEN TARKAN VARDI LAN,SEN NE ANLATIYON BIZDIK
seni adam yerine koyup milletvekili yapanları yalayacaksın tabi
ÇAKMA VEKİL NE ANLATIYORSUN SEN YABANCI PLAKA LAMBOYLA GEZ 5. SINIF MOTOR YARIŞÇISI SAVAŞ ÇIKSA HOLLANDAYA KAÇARSIN ENAYİ
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