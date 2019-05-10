Kenan Sofuoğlu'ndan ünlülere tepki: Nankörler

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın kararıyla İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklama ünlü isimlerden destek beklediği söylemişti. Kısa sürede binlerce ünlü isim ise #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle İmamoğlu'na destek mesajları atmıştı. Ak Parti'den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu ise Instagram hesabından İmamoğlu'na destek veren ünlülerin fotoğrafını paylaşarak sitem etti.

"YAZIKLAR OLSUN NANKÖRLER"

Aralarında Elçin Sangu, Şahan Gökbakar, Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu fotoğrafı paylaşan Sofuoğlu, altına şu notu düştü: "Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var. İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullanıyorsunuz.

"ERDOĞAN'I İNDİRMEK İÇİN BİRLİK OLDUNUZ"

Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık hadi Ak Partiyi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki sen kimsin motorcunun biriyim ama nankör değilim, ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım.(Bu arada siyasetçi filan değilim)"

MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 24 Haziran genel seçimlere girmiş ve Sakarya'dan milletvekili seçilmişi.