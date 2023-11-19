Kenan Yıldız'ın golü, 18 yıl önceki Nuri Şahin'i hatırlattı! Yine bir Almanya maçı ve yine ilk gol! Altyapı eğitimleri de aynı

Almanya ile A Milli Takımımız, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf Türkiye oldu. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bilen Ay-Yıldızlılar'da Kenan Yıldız'ın golü akıllara 18 yıl öncesini getirdi.

KENAN YILDIZ, HARİKA BİR GOL ATTI

Orta alanda topla buluşan Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği orta sonrası Kenan Yıldız, arka direğe yakın bölgede meşin yuvarlağı kontrolüne aldı. Genç futbolcu, dar açıdan uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve top, iki direğe çarparak ağlarla buluştu.

AKILLARA NURİ ŞAHİN GELDİ

Kenan Yıldız, bu golle birlikte A Milli Takım kariyerinde ilk kez rakip fileleri sarstı. Yıldız'ın ağlarla buluşturduğu top sonrası akıllara Nuri Şahin'in ilk golü geldi.

O DA İLK GOLÜNÜ ALMANYA'YA ATMIŞTI

A Milli Takım'daki ilk maçına 8 Ekim 2005 tarihinde Almanya karşısında çıkan Nuri Şahin, 89. dakikada attığı ağları sarsarak milli formayla ilk golünü kaydetmişti.

ALTYAPI EĞİTİMLERİ ALMANYA

İki futbolcunun da altyapı eğitimini Almanya'da alması ve ilk gollerini Almanya'ya karşı kaydetmesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.





