Kenan Yıldız'ın temsilcisinden Tolunay Kafkas itirafı! ''Allah'tan görevden aldılar''

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Kenan Yıldız için flaş bir itiraf geldi. Eski Ümit Milli Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın Kenan Yıldız'ı oynatmadığını öne süren temsilcisi ilginç ifadeler kullandı.

"ALLAH'TAN GÖREVDEN ALINDILAR"

Kenan Yıldız'ın temsilcisi Doğan Ercan, "Şimdi herkes Kenan'a sahip çıkıyor. Daha önce tanımıyorlardı. 1 sene oldu, Ümit Milli takımın Hırvatistan'da turnuvası vardı. Tolunay Kafkas onu 3 dakika - 4 dakika oynattı. Allah'tan görevden alındılar." dedi.

"ONLAR GİTMESEYDİ KENAN ORTAYA ÇIKMAYACAKTI"

Sözlerine devam eden Doğan Ercan, "Onlar gitmeseydi Kenan ortaya çıkmayacaktı. Onlar gidince Kenan oynamaya başladı. Ben ya da siz Kenan'ın yerinde olsaydınız Tolunay Kafkas'ın davranışları karşısında ya İtalya ya da Alman milli takımına giderdik. Neyseki onlar görevden ayrıldı, U20'ye Levent hoca geldi ve onu oynattı, sonrasında Montella A milli takıma aldı." ifadelerini kullandı.





