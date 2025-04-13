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Kenan Yıldız, İtalyanları kendine aşık etmeye devam ediyor! Geceye damga vuran performans

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 12:11
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İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuzun attığı gol kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Kenan Yıldız, İtalyanları kendine aşık etmeye devam ediyor! Geceye damga vuran performans
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.

KENAN YILDIZ'DAN MÜKEMMEL GOL

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Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın attığı gol taraftarlar tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran gol Kenan Yıldız'ın kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ

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Kenan Yıldız, Juventus - Lecce maçının oyuncusu seçildi. Sahanın tartışmasız en iyi oyuncusu olan Kenan Yıldız, Juventus'a 3 puanı getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız Spor Haberleri
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