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Kendall Jenner bu sefer ata çıplak bindi! Elleriyle göğüslerini kapadı

23.08.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashians'ın yıldızı ve aranan modellerden Kendall Jenner, bir çekim için yine iddialıydı. Son dönemde sütyensiz pozlarıyla adından söz ettiren Jenner bu sefer de ata çıplak bindi.

Kardashian/Jenner ailesinin genç üyesi Kendall Jenner podyumların aranan modelleri arasında da yer alıyor. Genç model sosyal medyada sütyensiz halleriyle yaptığı paylaşımlarla eleştiri alıyordu. Bu tarz eleştirileri umursamayan model sık sık iddialı paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner son olarak çırılçıplak soyunup güzel beyaz bir atın üzerine uzanırken nabızları hızlandırdı.

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Kardashians'ın 27 yaşındaki yıldızı, başını arkaya doğru eğip koyu renk saçlarını atın arkasına doğru savururken eliyle göğüslerini kapattı.

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Kendall, fotoğrafçı Harley Weir tarafından Fransa'da çekilen Kış 2023 moda kampanyası için Stella McCartney ile işbirliği yaptı.

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Model at üzerindeki pozuna "Bütün gün çok mutlu ve sakin hissettim" notuyla paylaştı.

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