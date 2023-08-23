Volkan Konak 30 yıl önce parasızlıktan düğün yapamamıştı! Eşine verdiği sözü tuttu

Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde konserinde "Bu ne sıcaklık ya valla sahnede sırılsıklam oldum. Bu sıcaklar boşanma sebebidir" sözleriyle kendisini dinlemeye gelenleri güldürmüştü.

Bu sözlerinin ardından 1992 yılından beri birlikte olduğu Selma Konak ile yeniden evlenen Volkan Konak sosyal medyayı salladı.

Selma ve Volkan Konak çifti zamanında imkanları olmadığı için düğün yapamamış ancak Volkan Konak yıllar önce verdiği sözü tutarak eşine geçtiğimiz gün düğün yaptı.



30 yıl önce parasızlık nedeniyle yapamadığı düğünü yapan Volkan Konak eşi Selma Konak ile mutlu halleriyle beğeni topladı.

Sosyal medyada Volkan Konak'ın düğününü görenler "Koca gibi koca" yorumlarında bulundu.



