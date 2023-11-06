Kendall Jenner durmuyor! Noel pozu 'yok artık' dedirtti

Kendall Jenner, cesur kıyafetleriyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle vücut hatlarını açıkta bırakan kıyafetler tercih eden Jenner, sosyal medyada tepki çekiyordu.

Transparan detaylara sahip tercihleri içinden eleştirilen Jenner yine de durmuyor.

Kendall Jenner 28. yaş gününü kutladıktan sadece birkaç saat sonra reklam için yapılan bir çekimi paylaştı.

Reality yıldızı/model, Fransız Jacquemus markasının tatil koleksiyonu için hazırlanan yeni bir tanıtımda yer aldı.

Noel için çekilen reklamda model Kendall'ın kalçalarının açık saçık bir görüntüsü paylaşıldı. Jenner'ın erotik pozuna hayranlarından 'çok abartılmış' yorumları da gecikmedi.







