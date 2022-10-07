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Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

07.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Kendall Jenner, cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Siyah iç çamaşırlarıyla poz veren Kendall Jenner'in kalçasındaki akrep dövmesi, görenlerin tüylerini ürpertti.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kendall Jenner, kalçasındaki akrep dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Los Angeles doğumlu yıldız, henüz 13 yaşındayken modelliğe adım atmıştı.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Henüz ergenliğinin başında, kız kardeşi Kylie Jenner ile dergi kapaklarında yer alan ünlü manken, kısa sürede dünyaca ünlü markaların reklam yüzü oldu.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Forbes'in 2018 yılında açıkladığı verilerd, dünyanın en çok kazanan modeli olan Kylie Jenner'ın, Instagram'da 258 milyon takipçisi mevcut.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a verdiği çıplak pozuyla çok konuşulmuştu.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Aşk hayatıyla da merak uyandıran güzel model, bir dönem Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile beraberlik yaşamıştı.

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi


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