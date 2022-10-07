Kendall Jenner kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaştı! Görenlerin tüyleri ürperdi

Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kendall Jenner, kalçasındaki akrep dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Los Angeles doğumlu yıldız, henüz 13 yaşındayken modelliğe adım atmıştı.

Henüz ergenliğinin başında, kız kardeşi Kylie Jenner ile dergi kapaklarında yer alan ünlü manken, kısa sürede dünyaca ünlü markaların reklam yüzü oldu.

Forbes'in 2018 yılında açıkladığı verilerd, dünyanın en çok kazanan modeli olan Kylie Jenner'ın, Instagram'da 258 milyon takipçisi mevcut.

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a verdiği çıplak pozuyla çok konuşulmuştu.

Aşk hayatıyla da merak uyandıran güzel model, bir dönem Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile beraberlik yaşamıştı.



