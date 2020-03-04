MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner minicik bikinisiyle olay oldu

Kendall Jenner minicik bikinisiyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Amerikalı model ve televizyon yüzü Kendall Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla özellikle takipçilerinin gündemine girdi.

Kendall Jenner minicik bikinisiyle olay oldu

Kardashian ailesinin bir ferdi olarak özel hayatını gözler önünde yaşayan 24 yaşındaki Kendall Jenner, kamera karşısında yaşamanın getirdiği rahatlıkla sosyal medya hesabından da son derece dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

1

Yer aldığı etkinliklerden yayınladığı fotoğrafların ötesinde Jenner, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir tatilden bikinili pozlarını da yine takipçileriyle paylaştı.

4

123 milyon takipçisi olan Kendall, ‘Ben bu bikiniyle resmen aşk yaşıyorum’ notuyla birkaç farklı kareyi hayranlarının beğenisine sundu.

3

Saatler içerisinde binlerce beğeni alan bikinili pozlar, aynı zamanda Kendall’ın güzelliği ve çekiciliği üzerine yapılmış onlarca yoruma sahne oldu.

2

Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kariyer basamaklarını da neredeyse 'koşarak' tırmanan Kendall Jenner podyumların da en çok aranan modelleri arasında...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Survivor'da elenen isim belli oldu!Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kendall jenner, Kendall Jenner bikini,

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Almanya'da binlerce kişiden sığınmacı protestosu

Almanya'da binlerce kişiden sığınmacı protestosu

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Ailesinin gözleri önünde intihar etti! Sinir krizi geçirdiler

Ailesinin gözleri önünde intihar etti! Sinir krizi geçirdiler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da gündem olan yakınlaşma! Tayfun ve Nisa gündemde...

Survivor'da aşk mı başlıyor? Dikkat çeken yakınlaşma...

Tuba Büyüküstün: Bir anda karar verdik

Tuba Büyüküstün: Bir anda karar verdik

Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol 'öldü' iddialarına isyan etti

İsyan etti! 'Panik atak oldum'

Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygusal sözler: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor seyircileri Dominik'te yarışacak!

Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımında bir veda daha! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'da elenen isim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.