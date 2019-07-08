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Kendall Jenner yeni sevgilisini de NBA'den buldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Basketbolcu sevgilisi Ben Simmons ile ilişkisini bitiren süper model Kendall Jenner, yeni aşkını da NBA'den buldu. 23 yaşındaki Kyle Kuzma ile tekne keyfi yaparken görüntülendi.

Kendall Jenner yeni sevgilisini de NBA'den buldu

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner sevgililerini NBA basketbolcularından seçmeye devam ediyor.

Geçen yılın en çok kazanan modeli, NBA oyuncusu Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırdı ve Jenner Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başladı.

Genç olduğu için ilişkilerini gözler önünde yaşamak istemediğini söyleyen Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını verdi. Ancak o belki gerçekleşmedi ve bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini 2 ay önce bitiren ikiliden Jenner, üst üste üçüncü kez yeni sevgilisini NBA'den buldu.

Jenner önceki gün LA Lakers takımından basketbol yıldızı Kyle Kuzma (23) ile Malibu'da romantik bir tekne keyfi yaparken görüntülendi.

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Jenner, Ben Simmons'ın maçlarını izlemeye gidiyordu. Elbette ondan önce aşk yaşadığı Blake Griffin'in müsabakalarını da kaçırmamaya çalışıyordu.

2018'in en çok kazanan modeli, yeni sezonda LA Lakers tribünlerinde olacak gibi görünüyor.

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Kendall Jenner Kendall Jenner sevgili

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